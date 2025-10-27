Halloween Firenze 2025: eventi per grandi e feste per bambini

- Pubblicità -

Halloween 2025 a Firenze sarà una serata da brivido tra musei con allestimenti paurosi, cene con delitto, eventi per i bambini nelle piazze e feste nei locali per chi è più “grandicello”. Ci saranno anche spettacoli teatrali speciali e una rassegna cinematografica dedicata ai film dell’orrore. Ecco quindi cosa fare durante la notte del 31 ottobre.

Museo Stibbert percorso a tema Halloween per i bambini

Anche quest’anno il Museo Stibbert di Firenze prevede un’apertura serale speciale in occasione di Halloween con i visitatori e i bambini che potranno girare liberamente tra le sale allestite a tema e fare “Dolcetto o scherzetto” con il personale. Ci sarà anche l’associazione Accidia Cosplay che renderà il percorso ancora più suggestivo. Dalle 19 alle 22 è possibile accedere al museo, ogni 30 minuti, acquistando il biglietto sul sito ufficiale. I bambini che riusciranno a trovare l’uscita dal “museo infestato” riceveranno come ricompensa un doblone dal “tesoro dei fantasmi”.

Halloween 2025: le feste per bambini nei Quartieri di Firenze

I più entusiasti della festa di Halloween sono sicuramente i bambini, che nella serata del 31 ottobre 2025 scorrazzeranno per le vie di Firenze a caccia di caramelle. In centro, il primo piano del mercato di San Lorenzo promuove per venerdì 31 ottobre alle 17 alla Terrazza Enoteca un laboratorio creativo in cui i piccoli dai 4 anni in su potranno colorare la loro zucca di Halloween con Selene Baldi e fare “Dolcetto o Scherzetto” tra le botteghe. Ingresso gratuito per bambini e famiglie, prenotazione obbligatoria alla mail [email protected]

L’SMS di Rifredi e il centro commerciale naturale di piazza Dalmazia organizzano venerdì dalle 17 alle 19 una sfilata e una merenda mostruosa, con i negozi che aspetteranno i più piccoli per la classica caccia alle caramelle.

A Novoli il centro commerciale San Donato ospita una serie di eventi per Halloween 2025 nella serata di venerdì (ore 17.30-20.00) e nella giornata di sabato (ore 9.00-20.00) con truccabimbi a tema, baby dance e laboratori (info su Facebook).

A Rovezzano invece il comitato dei cittadini “Rovezziamo” organizza una passeggiata in maschera con i più piccoli dalle ore 18.00 con ritrovo in piazzetta San Michele. E l’invito per i residenti è quello di addobbare a tema la propria porta. Il parco Enzo Pazzagli propone inoltre venerdì, sabato e domenica pomeriggio spettacoli di magia (info e costi su www.ecorinascimento.com)

Tante le iniziative in occasione della serata di Halloween 2025 nel Quartiere 4 di Firenze. Il 31 ottobre, in piazza dell’Isolotto, dalle 16 alle 19, l’associazione Isolotto delle Mamme insieme ai negozi promuove una festa con DJ set, baby dance, trampolieri, bomboloni caldi, zucchero filato e caramelle. E ancora all’ex Gasometro in via dell’Anconella, alle ore 17.00, appuntamento con il laboratorio di Halloween presso la ludoteca (prenotazione consigliata), seguito dal tradizionale “Dolcetto o scherzetto” nei negozi di via Pisana aderenti all’iniziativa.

Sempre alle 17.00, la BiblioteCaNova propone “Dolcetto o libretto? Halloween da brivido in biblioteca”, un pomeriggio di storie, streghe e mostri, seguito da un laboratorio mostruoso e qualche dolcetto (bambini dai 4 anni, con prenotazione obbligatoria al numero 055 710834). Nel parco di Villa Vogel il bistrot ospiterà dalle 17.30 “La festa più paurosa dell’anno”, mentre alla stessa ora sulla pista di pattinaggio del Boschetto andrà in scena una festa, musica, balli, esibizioni delle atlete del gruppo spettacolo e la possibilità di provare gratuitamente i pattini. A Pontignale, infine, dalle 20.00 le vie del rione si trasformeranno in un percorso incantato e spettrale.

Le “Storie della mezzanotte” al Teatro di Cestello (per famiglie con bambini)

In Oltrarno, sul palco del Teatro di Cestello venerdì 31 ottobre va in scena “Storie della mezzanotte”, spettacolo di teatro di figura dedicato alle famiglie, diretto da Giacomo Cassetta e prodotto dalla Compagnia l’Ultima Fila. La rappresentazione è ispirata al racconto di Washington Irving “La leggenda di Sleepy Hollow”. Inizio ore 20.45. Info su www.teatrocestello.it.

Halloween 2025 al cinema: allo Spazio Alfieri di Firenze “Horror fest”

Dal giorno di Halloween a domenica, lo Spazio Alfieri di Firenze ospita una rassegna da brivido (adatta agli adulti, non ai bambini). L’Horror Fest prevede sei dei migliori film d’orrore del momento, proiettati in lingua originale e sottotitolati in italiano, da Danny Boyle e Steven Soderbergh a Zach Cregger, autore del cult Barbarian. In programma due proiezioni al giorno, alle 19.15 e alle 21.45. Titoli su www.spazioalfieri.it.

Lattexplus Halloween Night: musica elettronica alla Stazione Leopolda

Per i grandi invece la notte di Halloween 2025 è all’insegna della musica elettronica: alla Stazione Leopolda di Firenze torna il Lattexplus Festival. Venerdì 31 ottobre dalle ore 22 una line up di tutto rispetto, con nomi di culto, come i Modeselektor, duo formato da Gernot Bronsert e Sebastian Szary attivo dagli anni Novanta, e nuove espressioni della scena elettronica europea, come Ogazón, dj e producer con base a Berlino. L’apertura sarà infine affidata a Slow Sound System: l’incontro tra la cultura del vinile, il suono contemporaneo e l’energia della musica da club. Biglietti da 24,50 euro disponibili su dice.fm.

Le feste di Halloween 2025 nei principali locali di Firenze

Continuiamo questa carrellata di eventi con una selezione degli Halloween party organizzati nei locali di Firenze la sera del 31 ottobre 2025. L’Hard Rock Cafe propone una cena con delitto tra misteri da risolvere, indizi nascosti e colpi di scena, a seguire dj set a tema da mezzanotte in poi. Disponibile anche un angolo per il make-up. Due turni per la cena 19.30 e 21.45 (info 055 277 841, [email protected]).

Al Teatro Cartiere Carrara la serata “Sparks Wild Nights” dalle 22.00 in poi. Festa “La Isla Bonita” a tema mostruoso alla Limonaia di Villa Strozzi con il dj set di Emiliano Chiellini e Jan. E ancora all’Otel (via Generale dalla Chiesa 9) Fabulous Halloween Edition e festa al The Space Club di via Palazzuolo. Tra i party segnaliamo anche quelli al The Hoxton Hotel (via delle Mantellate, dalle 22) organizzata con Ciao Discoteca Italiana, e l’Halloween night al Palazzo Borghese di Firenze con cena show e successiva festa in una cornice neo-classica (via Ghibellina 110, accesso per i soci fino a esaurimento posti, info su www.circoloborghese.it)

Pumpkin patch e zucche di Halloween

Nei dintorni di Firenze, quello di Halloween è l’ultimo di weekend di apertura per due villaggi dedicati alle zucche. A Reggello “L’orto delle zucche” fino al 2 novembre permette di immergersi nell’atmosfera dei pumpkin patch americani, con scenografie e attività a tema (ingresso prenotando e pagando l’ingresso online). Venerdì sera alle 19.00 è in programma anche un Halloween party per grandi e piccoli.

Nel parco di Villa Montalvo, a Campi Bisenzio, sabato 1 e domenica 2 novembre è aperto per le ultime date il Regno delle Zucche, un vero e proprio villaggio dei divertimenti con imponenti sculture create con questo ortaggio, attrazioni, laboratori e luna park (biglietti 10/8 euro).