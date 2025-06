La città dei lettori 2025: a Firenze l’ottava edizione del festival

- Pubblicità -

Dal 4 all’8 giugno torna La città dei lettori Firenze 2025, il festival letterario che trasforma Villa Bardini in un polo culturale d’eccezione. Oltre 100 ospiti tra scrittori, giornalisti, filosofi, attori, traduttori e divulgatori animeranno incontri, presentazioni, talk, reading e spettacoli a ingresso gratuito (con registrazione obbligatoria su www.lacittadeilettori.it), con biglietto omaggio anche per la mostra “Caravaggio e il Novecento”.

Organizzato da Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano e promosso da Fondazione CR Firenze, il festival si conferma tra gli eventi culturali più attesi dell’estate fiorentina.

Il tema de La Città dei lettori 2025: i classici

Il filo conduttore della nuova edizione de La città dei lettori 2025 a Firenze è il classico, declinato in tutte le sue forme. Dalle traduzioni poetiche di Ilide Carmignani su Roberto Bolaño al tributo di Antonella Lattanzi per Goliarda Sapienza, passando per Paolo Nori e il suo dialogo con i “russi” della letteratura, fino ai talk su Joyce, Tondelli, Szymborska e persino il fantasy come nuova classicità.

La città dei lettori 2025 e il Premio Strega

Giovedì 6 giugno alle 18.30 il festival ospita i finalisti del Premio Strega, in collaborazione con la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. Un appuntamento imperdibile con la letteratura italiana contemporanea, accessibile anche in LIS.

Eventi speciali e spettacoli letterari

Accanto ai talk, non mancano gli spettacoli dal vivo. Francesco Piccolo salirà sul palco con Son qui: m’ammazzi, riflessione critica su tredici capolavori della letteratura tratta dal suo libro omonimo. Beppe Severgnini si esibirà con il D&B White Socks Quintet in una performance tra musica e parole. Emozione assicurata anche con l’omaggio a David Bowie firmato da Andy Fumagalli (Bluvertigo) e la lectio di Roberto De Ponti dedicata ai Queen. Tra gli incontri speciali si segnalano quello sui diritti delle donne (4 giugno ore 19.30) con Cristina Manetti, Martina Donati e Jessica Chia, e la presentazione dell’Archivio Foto Locchi dedicata alla Firenze del ’900.

Incontri con autori e autrici

La città dei lettori Firenze 2025 ospiterà una straordinaria carrellata di nomi: da Roberto Saviano, che con Saverio Tommasi parlerà del caso Roberta Casini, a Omar El Akkad, Roy Chen, Csaba dalla Zorza, Ascanio Celestini, Fabio Genovesi, Mario Desiati, Francesco Carofiglio, Nicoletta Verna, Vera Gheno, Vanni Santoni, Valerio Aiolli, Piero Martin, Takoua Ben Mohamed, e molti altri. Attesissimi anche Thomas B. Reverdy, autore di “Climax”, e Claudio Piersanti con “La finestra sul porto”.

Premi e riviste

Il 4 giugno si aprirà con il Premio La città dei lettori, assegnato dai circoli di lettura Unicoop Firenze. In gara Pegah Moshir Pour, Paolo Di Paolo, Nicoletta Verna, Ilaria Gaspari, Francesco Carofiglio e Jacopo Storni. In occasione del festival sarà anche presentato il nuovo numero cartaceo della rivista La città dei lettori (Edizioni Clichy).

Benessere e attività per bambini

Tra le attività parallele: sessioni di yoga all’alba e momenti di meditazione guidata con Raffaella Martinelli. Per i più piccoli, spazio a La città dei giovani lettori, con laboratori e letture animate a cura di autori come Teo Benedetti, Davide Panizza ed Elena Triolo.