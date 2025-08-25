Lasciati Fiorire Festival 2025: concerti e incontri al Lumen di Firenze

- Pubblicità -

Il Lasciati Fiorire Festival per l’edizione 2025 cambia casa e arriva negli spazi del Lumen di Firenze, in via del Guarlone 25, da venerdì 29 a domenica 31 agosto. La manifestazione, incentrata sulla musica indipendente e sui linguaggi contemporanei, propone accanto ai concerti, talk culturali, attività collaterali e mercatini sostenibili.

Tra gli ospiti Sarafine, vincitrice di X Factor 2023, Bluem cantautrice dalla formazione londinese e dall’anima sarda, Studio Murena, gruppo jazz dal linguaggio sperimentale, Faccianuvola, giovane cantautore pop-elettro, Grandi Raga, band aretina fresca di partecipazione al MI AMI Festival e i vincitori del Rock Contest 2024 Lo-Fi Le Fusa. L’ingresso è gratuito con la tessera del Lumen.

- Pubblicità -

Più spazi per gli eventi

La programmazione sarà distribuita su più palchi tematici, grazie ai diversi spazi del Lumen: Garden Stage, Side Stage, Ring Stage e Jungle Stage. All’ora dell’aperitivo sono in programma talk e incontri, mentre sabato e domenica il festival si aprirà fin dal primo pomeriggio con il market curato da Only Usato.

Per quanto riguarda la musica, la line-up prevede, per ogni data del Lasciati Fiorire Festival 2025, un progetto locale, un artista emergente di calibro nazionale e un “big”. Il Side Stage è affidato ogni sera a una diversa realtà del territorio che negli anni ha creato proposte interessanti di diffusione musicale, come Flinta (open mic inclusivo), Concertini (pagina Instagram di informazione sui concerti a Firenze) e Pianeta Papavero (collettivo di giovanissimi nato a Firenze nel 2019). Tra gli appuntamenti di quest’anno una seduta di yoga al tramonto, in calendario dalle ore 18 di domenica.

- Pubblicità -

Da quest’anno il festival conterà anche sull’aiuto di volontari convocati tramite una apposita call, a conferma del crescente interesse attorno all’appuntamento, sempre più radicato nel palinsesto estivo fiorentino.

Il programma del Lasciati Fiorire Festival 2025

L’evento si apre venerdì 29 agosto con il talk curato dal mensile Lungarno, seguito dai live di Lo-Fi Le Fusa, Bluem e Sarafine. Il palco laterale sarà animato dai set di giuliomaria e zoe, mentre la serata sarà chiusa dai DJ set di Fuera e UNDERWTR.

- Pubblicità -

Sabato 30 agosto il festival inizierà dalle 15 con il mercatino Only Usato. La sezione talk vedrà invece la speciale edizione live di SETTEMINUTI, in collaborazione con Novaradio. In serata si alterneranno sul palco Yaraki, Studio Murena, mentre sul side stage Jamila e Violet. Infine i DJ set di Lorenzo BITW e del collettivo Dexter b2b Arrow.

La giornata conclusiva, domenica 31 agosto, vedrà un’alternanza tra momenti di relax e spettacolo: si partirà con il mercato sostenibile e lo yoga al tramonto, per poi proseguire con il talk curato da La CLIT e Novaradio. In serata saliranno sul palco Grandi Raga, Marte, Faccianuvola, e gli artisti selezionati dal collettivo Pianeta Papavero, Fiabba e MilleAlice. Programma e aggiornamenti sul profilo Instagram di Lasciati Fiorire Festival.