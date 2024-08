Lasciati Fiorire Festival 2024 alla Limonaia di Villa Strozzi

- Pubblicità -

Tre giorni di concerti, ma anche dj set, talk, un mercato sostenibile vintage e una speciale lezione di yoga al tramonto, tutto a ingresso gratuito. L’edizione 2024 del Lasciati Fiorire Festival, kermesse organizzata dal collettivo di artisti “Fiore sul Vulcano” e parte dell’Estate Fiorentina, si svolgerà da venerdì 30 agosto a domenica 1° settembre alla Limonaia di Villa Strozzi a Firenze. Tra gli ospiti Clap!Clap!, celebre produttore internazionale che combina danza globale e suoni tradizionali, il cantautore napoletano Tripolare e Il mago del gelato, band che unisce funk, afrobeat e jazz. Ogni sera i live saranno anticipati da talk su social media, sostenibilità cittadina e benessere psico-fisico, promossi in collaborazione con La Svolta, uno spazio di approfondimento dal vivo di Novaradio condotto da Aden Abdi, insieme a Samuele Bigazzi.

I concerti di Lasciati Fiorire Festival 2024

Venerdì 30 agosto ad alternarsi tra teatro e garden stage ci saranno: Lucido, gruppo che porta avanti un pop-punk moderno cantautorale; Androgy̆nus che spazia dal pop anni ‘70 e ‘80 riletto in chiave contemporanea, progetto musicale di Gabriele Bernabò che, per l’occasione, farà un live acustico chitarra e voce; Zeronauta, band del collettivo Fiore Sul Vulcano nata a Firenze nel 2015 composta da Gregorio Serni (voce e chitarra), Giacomo Aiolli (chitarra), Simone Fallone (basso), Dario Valoti (batteria).

Sabato 31 aprirà le danze del Lasciati Fiorire Festival 2024 la band milanese Il Mago Del Gelato con una miscela sensuale e movimentata tra funk, afrobeat e jazz. Spazio anche alla cantautrice fiorentina AL!S, esordiente che si muove tra le sonorità dell’r&b e del pop, seguita da Vale LP, al secolo Valentina Sanseverino, cantautrice e rapper italiana.

Il festival si chiude domenica 1 settembre con i live di Pianeta Papavero, collettivo musicale urban nato a Firenze nel 2019 formato da cinque artisti (Monocromo, Cava, Underwtr, Maskidol e Indigo) che spaziano tra più generi. A seguire gli Zebra TSO, che si autodefiniscono “irruenti come le Mentos nella Coca-Cola e irriverenti come BoJack Horseman”. Infine Gabriele Centurione, in arte Tripolare, cantautore, musicista e produttore nato a Napoli nel 2002, che con la sua musica racconta tutte le sfaccettature dei 20 anni. I live sono seguiti ogni sera da dj set a cura di Fiore sul Vulcano.

Gli altri eventi

La musica sarà anticipata ogni giorno dai talk. Venerdì 30 agosto si parla de “La Realtà oltre lo schermo! Alla scoperta del funzionamento dei social media”, con la comica Agnese Pucci, l’armocromista Ginevra Nicosia e la psicologa Martina Uccheddu (ore 19). Sabato 31 “Salviamo la città. Idee per una Firenze a misura di cittadino” (ore 19), un incontro per cercare di capire come risolvere i problemi di Firenze approfondendo i temi della sostenibilità insieme a esperti di economia, aggregazione, agronomi e ambientalisti. Domenica 1° settembre alle ore 18.30 inizierà l’ultimo talk dal titolo “Alla ricerca del benessere. Come trovare un equilibrio tra mente e corpo”: Tommaso Guido, in arte Tommy Drive, spiegherà come prendersi cura del corpo secondo i principi della medicina tradizionale cinese e Lisa Maccanti, insegnante di yoga e meditazione, guiderà il pubblico in una sessione di yoga al tramonto gratuita (ore 19.30).

Sabato e domenica, da mattina a sera, il Lasciati Fiorire Festival 2024 ospiterà anche il mercatino vintage di Only Usato. Tra le novità di questa edizione, la collaborazione con Ratpark, rivista che si definisce sexy, tagliente e indipendente. Il magazine sarà presentato sabato 31 agosto alle 18.30.

Il programma completo di Lasciati Fiorire Festival 2024

Venerdì 30 agosto:

19.00 Talk LA REALTÀ OLTRE LO SCHERMO! Alla scoperta del funzionamento dei social media con Agnese Pucci, comica alla ribalta che con i suoi reel ha fatto ridere mezza Italia e sbellicare l’altra metà, insieme a Ginevra Nicosia, armocromista e Martina Uccheddu, psicologa.

21.00 Lucido live – Pop-punk moderno con testi sinceri e performance energiche.

21.30 Androgy̆nus live – Pop anni ’70 e ’80 reinterpretato in chiave contemporanea, con un live acustico chitarra e voce.

21.45 Zeronauta live – (Band del collettivo Fiore Sul Vulcano) Rock puro, con brani dall’EP “piùomenozero”.

22.30 Clap! Clap! live – Famoso produttore internazionale, combina danza globale e suoni tradizionali.

00.00 DJ set a cura di Fiore Sul Vulcano

Sabato 31 agosto:

Dalle 11 alle 23 – Mercato Vintage Only Usato, mercatino di abbigliamento e accessori usati, che promuove il riuso sostenibile.

18.30 Presentazione RATPARK Magazine: talk di presentazione del nuovo numero della rivista RatPark.

19.00 Talk SALVIAMO LA CITTÀ! Idee per una Firenze a misura di cittadino, con Francesca Conti, direttrice de La Città Invisibile, Pietro Cardelli (Arci Firenze), Stefano Poletti, ricercatore universitario, e con Solaria Anzillotti e Claudio Catapano, rappresentanti di Ricciorto – Legambiente.

21.00 Il Mago Del Gelato live – dalla periferia di Milano, una miscela di funk, afrobeat e jazz, con performance che animano la scena italiana.

22.30 AL!S live – Esordiente cantautrice fiorentina, che unisce r&b e pop.

22.45 Vale LP live – Giovane cantautrice rapper campana che ha partecipato nel 2021 ad X Factor.

00.00 DJ set a cura di Fiore Sul Vulcano

Domenica 1 settembre:

Dalle 11 alle 23: Mercato Vintage Only Usato, mercatino di abbigliamento e accessori usati, che promuove il riuso sostenibile.

18.00 Talk ALLA RICERCA DEL BENESSERE Come trovare un equilibrio tra mente e corpo con Tommy Drive, infermiere esperto di medicina tradizionale cinese e Lisa Maccanti, insegnate di yoga e meditazione.

19.00 Yoga al tramonto con Lisa Maccanti.

21.30 Pianeta Papavero live – Collettivo musicale urban fiorentino, che esplora generi diversi con un approccio sperimentale.

22.30 Zebra TSO live – Band irruente e provocatoria, con una presenza scenica segreta e mascherata.

22.45 Tripolare live – Cantautore napoletano che racconta le sfide dei vent’anni, con un sound che esplora il passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

00.00 DJ set a cura di Fiore Sul Vulcano

Info: evento Facebook.