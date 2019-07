A Lucca è ormai uno di casa e sabato 13 luglio alle ore 21.00 Mark Knopfler torna per la quarta volta sul palco del Summer Festival per presentare il suo nuovo album “Down The Road Wherever”. In scaletta a Lucca anche alcuni dei grandi successi dei Dire Straits, band di cui Mark Knopfler è stato leader e fondatore. Biglietti non più disponibili online.

La scaletta di Mark Knopfler al Lucca Summer Festival

Sul palco spazio alle canzoni dell’ultimo album. Ma nella scaletta di Mark Knopfler, al Lucca Summer Festival così come è stato in tutta l’ultima porzione del tour, ci sarà spazio per molto altro.

Cinque indimenticabili canzoni dei Dire Straits ed estratti dall’intera produzione di Knopfler, che sarà accompagnato da una band di ben dieci elementi. Molti di questi hanno già lavorato con lui per oltre di venti anni. I membri della band sono: Guy Fletcher (tastiere), Richard Bennett (chitarra), Jim Cox (piano), Mike McGoldrick (flauto), John McCusker (violino e cittern), Glenn Worf (basso), Danny Cummings (percussioni) e Ian Thomas (batteria). I nuovi elementi sono Graeme Blebins (sax) e Tom Walsh (tromba).

Ecco la scaletta completa (salvo variazioni dell’ultim’ora).

Why Aye Man Corned Beef City Sailing to Philadelphia Once Upon a Time in the West (Dire Straits) Romeo and Juliet (Dire Straits) My Bacon Roll Matchstick Man Done With Bonaparte Heart Full of Holes Your Latest Trick (Dire Straits) Postcards From Paraguay On Every Street (Dire Straits) Speedway at Nazareth

Encore: Money for Nothing (Dire Straits)

Encore 2: Piper to the End

Encore 3: Going Home: Theme from Local Hero

Il concerto inizierà alle ore 21.

I biglietti per Mark Knopfler a Lucca

A poche ore dall’inizio, i biglietti per il concerto di Mark Knopfler non sono più disponibili sul sito Ticketone. Tutti i settori risultano infatti indisponibili.