Stelle che hanno scritto la storia della musica internazionale, volti nuovi, grandi addii e sorprendenti ritorni nel programma del Lucca Summer Festival 2019: 22 concerti in 17 serate, tre live in data unica per l’Italia, due grandi eventi speciali alle Mura. Un mese di concerti, dal 28 giugno al 29 luglio, durante il quale arriveranno a Lucca Elton John, Ennio Morricone, Mark Knopfler, Francesco De Gregori e tanti altri. Ultimi biglietti in vendita.

Ennio Morricone e Elton John, due grandi addii a Lucca

Quest’anno, per la prima volta, saranno due i concerti nella maxi arena allestita nell’area delle Mura di Lucca. I primi a esibirsi davanti alla cinta muraria simbolo della città furono i Rolling Stones nel 2017. Lo scorso anno toccò invece a Roger Waters e al suo show dedicato ai brani storici dei Pink Floyd.

L’appuntamento raddoppia nel 2019 con i concerti Ennio Morricone e Elton John al Lucca Summer Festival. Entrambi gli artisti hanno annunciato l’addio alle scene al termine dei rispettivi lunghi tour di addio. A maggior ragione saranno dunque due concerti, quelli di Lucca, da non perdere.

Ennio Morricone a Lucca Summer Festival

Ennio Morricone suonerà al Lucca Summer Festival sabato 29 giugno 2019. Lucca sarà una delle tre città italiane che ospiteranno il Maestro Morricone e la sua orchestra nell’ultimo tour prima dell’addio alle scene. L’ultima occasione per ammirare dal vivo una vera leggenda della musica italiana e internazionale, vincitore di due premi Oscar per le sue indimenticabili colonne sonore.

I biglietti per Ennio Morricone a Lucca Summer Festival sono disponibili sul sito di Ticketone. Al momento la disponibilità è limitata ed è facile prevedere il tutto esaurito. Prezzi a partire da 57,50 euro.

Elton John a Lucca Summer Festival

È forse il concerto più atteso dell’edizione 2019 quello di domenica 7 luglio, quando Elton John salirà sul palco di Lucca alle Mura storiche. Lo spettacolo fa parte del Farewell Yellow Brick Road Tour, la lunga tournée di addio alle scene del baronetto iniziata nell’ottobre 2018 e che andrà avanti fino al dicembre 2020.

Quello al Lucca Summer Festival sarà quindi (salvo aggiunte future) l’ultimo concerto in assoluto di Elton John in Italia. Di certo sarà la sua unica data estiva nel nostro paese che fa seguito ai due concerti di Verona del maggio scorso.

Lo spettacolo era stato inizialmente programmato in piazza Napoleone. Andato sold out in poche settimane, lo show è stato spostato alle Mura, consentendo così ad altri 7 mila spettatori di assistere. Annunciata una scenografia imponente e tutte le più grandi hit di una lunghissima e gloriosa carriera.

I biglietti per il concerto di Elton John a Lucca sono in vendita su Ticketone.it. Prezzi a partire da 149,50 euro.

Lucca Summer Festival, le star internazionali

Come nelle passate edizioni, anche il programma 2019 è una vera parata di star internazionali. A partire dal concerto inaugurale, quello dei Take That di venerdì 28 giugno. Precursori del fenomeno delle boy band britanniche, festeggiano quest’anno i 30 anni di carriera.

Da un simbolo degli anni ’90 inglesi a una delle band di culto degli anni ’80. Mercoledì 10 luglio arrivano a Lucca i Tears For Fears. Il duo composto da Roland Orzabal e Curt Smith torna in Italia per una delle due date estive nel nostro paese.

La British Invasion al Lucca Summer Festival

Tanti altri i nomi storici in arrivo da Oltremanica. A partire da New Order e Elbow, protagonisti del doppio concerto in programma venerdì 12 luglio. Sul palco di piazza Napoleone due icone della scena musicale di Manchester in epoche diverse. Prima l’acclamata band di Guy Garvey, poi la storica formazione capitanata da Bernard Sumner.

È un gradito ritorno quello di Mark Knopfler, atteso sabato 13 luglio alla sua quarta volta come ospite del Lucca Summer Festival. L’ex chitarrista dei Dire Straits presenterà il nuovo album Down The Road Wherever e riproporrà i brani più celebri della sua lunga carriera.

Sabato 20 luglio tocca a The Good, The Bad and The Queen, la superband formata da Damon Albarn, leader di Blur e Gorillaz, Paul Simonon, bassista dei The Clash, dal batterista Tony Allen, leggenda dell’afrobeat che suonò a lungo insieme a Fela Kuti, e all’ex chitarrista dei Verve Simon Tong. Presenteranno a Lucca il loro secondo album in studio, Merrie Land, in data unica per l’Italia.

Toto e Scorpions a Lucca

Altri due grandi nomi della musica internazionale in programma al Lucca Summer Festival. Venerdì 5 luglio tocca agli statunitensi Toto, impegnati nel tour mondiale per i 40 anni di carriera.

Saranno invece gli Scorpions i protagonisti di sabato 27 luglio, la band tedesca simbolo dell’hard rock mondiale.

Lucca Summer Festival, chiusura affidata a Sting

Chiusura di festival affidata a un altro artista britannico, anche se da anni almeno per metà toscano di adozione. Sarà Sting a chiudere il Lucca Summer Festival 2019 lunedì 29 luglio. Il suo tour My Songs sarà una rassegna delle canzoni di una carriera iniziata alla fine degli anni Settanta, quando fondò i Police.

La storia della musica italiana con De Gregori, Ramazzotti, Giorgia

Anche tre nomi di peso della musica italiana tra gli ospiti. Al Lucca Summer Festival 2019 ci saranno infatti Francesco De Gregori, Eros Ramazzotti e Giorgia.

Francesco De Gregori al Lucca Summer Festival

Francesco De Gregori suonerà a Lucca domenica 30 giugno in una tappa del suo Greatest Hits Live, tour che lo vede accompagnato da un’orchestra di 40 elementi, oltre alla formazione rock. Nucleo di questa orchestra è il quartetto d’archi Gnu Quartet. Un modo tutto nuovo di suonare e ascoltare i successi del cantautore romano.

I biglietti per Francesco De Gregori & Orchestra al Lucca Summer Festival sono in vendita su Ticketone.it. Prezzi a partire da 46 euro.

Eros Ramazzotti al Lucca Summer Festival

Martedì 16 luglio sarà Eros Ramazzotti il protagonista di Lucca Summer Festival. Il suo Vita ce n’è World Tour lo sta portando in giro per tutto il mondo e dopo una serie di date di successo tra Nord e Sud America, in estate Eros Ramazzotti torna in Europa. Sul palco una formazione inedita di musicisti d’eccezione di formazione diversa, dalla classica al jazz, dal rock al blues.

I biglietti per Eros Ramazzotti al Lucca Summer Festival sono ancora in vendita. Prezzi a partire da 46 euro.

Giorgia al Lucca Summer Festival

Una delle più grandi voci della musica italiana e la rivelazione del pop internazionale per una data unica in Italia. Giovedì 18 luglio le protagoniste saranno Giorgia e Janelle Monáe. Sarà la cantautrice statunitense ad aprire la serata presentando il suo ultimo album Dirty Computer. Nella seconda parte toccherà a Giorgia, nella prima data del suo tour estivo Pop Heart Summer Nights.

I biglietti per Giorgia e Janelle Monáe a Lucca Summer Festival sono in vendita su Ticketone. Prezzi a partire da 39,10 euro.

Salmo, Calcutta e la nuova musica italiana a Lucca Summer Festival

Il Lucca Summer Festival 2019 offrirà anche una panoramica su alcuni dei nuovi protagonisti della musica italiana.

Tra gli ospiti ci sarà infatti Calcutta, il cantautore di Latina che ha raggiunto uno straordinario successo di pubblico e critica con il suo album Evergreen, imponendosi come la voce di riferimento del nuovo pop nazionale. Calcutta suonerà a Lucca Summer Festival sabato 6 luglio.

Il 9 luglio toccherà poi ad Anastasio, il rapper vincitore dell’ultima edizione di X Factor Italia. A lui il compito di aprire il concerto del rapper statunitense Macklemore.

Due dei più apprezzati rapper italiani uniscono le forze: Gemitaiz e Madman saranno a Lucca per la loro unica data estiva insieme il 26 luglio.

Salmo e Maneskin a Lucca Summer Festival

Doppio concerto venerdì 19 luglio, quando a dividersi il palco saranno Salmo e i Maneskin. Apre la serata la band vincitrice di X Factor 2017, laureatasi campione di vendite con il suo disco d’esordio Il ballo della vita.

Salmo, tra i più importanti rapper e producer italiani, chiuderà poi una delle serate più attese del festival.

I biglietti per Salmo e i Maneskin a Lucca Summer Festival 2019 sono ancora in vendita su Ticketone.it. Prezzi a partire da 46 euro.