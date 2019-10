Quando iniziano i mercatini di Natale 2019 a Firenze, quali sono le date e dove sono i Christmas market? La caccia al regalo perfetto scatta già a novembre con le prime date e i primi eventi dove cercare anche le decorazioni da mettere sopra l’albero e immergersi già nella tipica atmosfera natalizia.

Si parte con un classico, il mercatino di Natale in piazza Santa Croce, annoverato dalle guide internazionali tra quelli da visitare assolutamente a Firenze, ma il calendario cittadino si arricchisce di appuntamenti giorno dopo giorno, con iniziative a tema e a ingresso gratuito: c’è il bazar americano e quello benefico, i banchi degli artigiani locali e i mercati straordinari.

Vediamo allora le date e i luoghi dei migliori mercatini di Natale in programma a Firenze per la fine del 2019, con tutte le date da segnare sul calendario.

Mercatino di Natale in piazza Santa Croce a Firenze

Ufficialmente si chiama Heidelberger Weihnachtsmarkt, ma per tutti è semplicemente il mercatino di Natale in piazza Santa Croce: anche per questo 2019 le tipiche casette arrivano nel cuore di Firenze per un mese di eventi. Brezel, strudel, vin brulé, ma anche tanto artigianato dal Nord Europa sono i protagonisti di questa festa natalizia, anche con la casetta di Santa Claus e iniziative per i bambini.

Le date: dal 23 novembre al 22 dicembre 2019

Orari: dalle ore 10 alle ore 20

Dove: piazza Santa Croce

Ingresso libero

Christmas Bazaar: mercatino americano di Natale a Firenze

Per molti è semplicemente il “mercatino americano di Natale“: a Firenze torna nella suggestiva serra ottocentesca del giardino dell’Orticoltura il Christmas Bazaar organizzato dall’associazione Ailo – The American International League of Florence ODV. La location del Tepidarium del Roster, sperimentata per la prima volta l’anno scorso, viene confermata anche per l’edizione 2019.

Dai brownies fino agli abiti vintage e ai giocattoli, questo è un appuntamento tradizionale in vista delle feste che si svolge ormai da 44 anni, molto amato dai fiorentini e non solo, dove respirare l’atmosfera natalizia a stelle e strisce. Tutto ricavato della manifestazione viene devoluto ad associazioni di volontariato locali.

Le date: 30 novembre e 1 dicembre 2019

Orari: sabato 15.00 – 18.00; 10.00 – 18.00

Dove: Tepidarium del Roster, giardino dell’Orticoltura (via Bolognese 17A)

Ingresso libero

Mercatini a Firenze: Natale per File 2019

Tra mercatini di Natale di Firenze un altro appuntamento fisso è quello con “Nataleperfile”, l’evento benefico organizzato a Palazzo Corsini dalla Fondazione italiana di Leniterapia. La diciassettesima edizione si svolge nel weekend dell’Immacolata, proponendo tante idee regalo come abiti vintage, produzioni di qualità e oggetti donati da aziende del territorio. Previsto anche uno spazio per bambini, con laboratori creativi. Per info tel. 055.2001212, mail s.groppa@leniterapia.it.

Le date: 6, 7 e 8 dicembre 2019

Orari: 10.00 – 19.00

Dove: Palazzo Corsini, lungarno Corsini 8

Ingresso gratuito

Fierucola dell’Immacolata in piazza SS. Annunziata

Altro appuntamento tradizionale nel calendario dei mercatini natalizi fiorentini è la Fierucola dell’Immacolata in piazza Santissima Annunziata che porta in centro storico le bancarelle di produttori del territorio. Spazio quindi all’artigianato rurale, al fatto a mano e al cibo a chilometro zero, oltre alle associazioni di volontariato. Sotto il loggiato sono in programma laboratori di tessitura e di autocostruzione di giochi, aperti a ragazzi e adulti.

Le date: 7 e 8 dicembre 2019

Orario: 9.00 – 19.00

Dove: piazza SS. Annunziata

Ingresso libero

Fiere e negozi aperti nei weekend prima di Natale, in periferia

In vista del Natale, anche i quartieri alla periferia di Firenze fanno festa con negozi aperti durante i weekend dicembrini e bancarelle in strada. Appuntamento domenica 15 dicembre nel controviale di viale Guidoni, tra l’incrocio con via Valdinievole e quello con via Torre degli Agli, vicino al Palazzo di Giustizia. Per l’occasione questo tratto viene chiuso al traffico.

L’ultima domenica prima delle feste, il 22 dicembre, anche il controviale di viale di viale Europa in zona Gavinana – Firenze sud chiude per un mercatino natalizio con le botteghe del centro commerciale naturale che spalancano le porte da mattina a sera, per gli ultimi acquisti da mettere sotto l’albero.

Le date: 15 dicembre 2019 (viale Guidoni) e 22 dicembre 2019 (viale Europa)

Orario: 8.00 – 20.00

Dove: viale Guidoni e viale Europa

Mercatini di Natale nei dintorni di Firenze: Palazzuolo sul Senio

Ci spostiamo fuori Firenze, in Mugello, terra di mercatini di Natale, fiere e feste natalizie con tante date per il 2019. Tra gli appuntamenti in programma le “Magie dell’avvento” a Palazzuolo sul Senio, al confine tra Toscana ed Emilia Romagna: nelle prime 3 domeniche di dicembre mercatini di Natale per le vie del paese, mentre dall’Immacolata fino all’Epifania si svolge “1000 presepi per Palazzuolo” per ammirare natività in miniatura disseminate per la cittadina, nelle piazze e nei portoni. Informazioni sul sito della Proloco di Palazzuolo sul Senio.

Le date: domenica 1, 8 e 15 dicembre 2019 (mercatini di Natale), 8 dicembre 2019 – 6 gennaio 2020 (Mille presepi per Palazzuolo

Dove: Palazzuolo sul Senio (Firenze)

Ingresso libero

Articolo in aggiornamento

intanto date uno sguardo anche agli altri mercatini in programma a Firenze e dintorni