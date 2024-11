Mercatino di Natale in Santa Croce: date e orari 2024

- Pubblicità -

Per molti a Firenze è semplicemente il mercatino “tedesco”: dal 23 novembre 2024 torna il mercato di Natale in piazza Santa Croce, il Weihnachtsmarkt, che porta nel centro storico le atmosfere tipiche del Nord Europa. Un must in vista delle feste, che si replica da oltre 20 anni. Nel “salotto buono” della città per un mese arrivano oltre 50 casette di legno con espositori che propongono prodotti di artigianato artistico e cibi tradizionali provenienti da tutto il continente.

Date e orari 2024 del mercatino di Natale in piazza Santa Croce

Tra i più suggestivi mercatini di Natale in Toscana, quello allestito in piazza Santa Croce a Firenze sarà attivo da sabato 23 novembre a domenica 22 dicembre 2024 con orario 10.00 – 22.00 durante la settimana, mentre nel weekend (venerdì, sabato e domenica) le casette in stile tedesco saranno aperte dal mattino alla sera, dalle ore 10 alle 23. L’ingresso è libero. In passato, in città, si era parlato di un trasloco dell’evento in un’altra location, ipotesi che poi è finita nel cassetto. Anche quest’anno si potranno quindi respirare le tipiche atmosfere natalizie in una delle più belle piazze di Firenze.

Cosa trovare nel mercatino “tedesco” di Firenze

Per molti è una tappa d’obbligo nella marcia verso le feste: c’è chi ama riscaldarsi con un bicchiere di vin brulè e chi non perde l’occasione per girare tra i colorati stand a caccia di idee regalo originali. Davanti alla basilica di Santa Croce sarà possibile curiosare tra artigianato, prodotti tipici e addobbi natalizi, senza dimenticare gli immancabili cibi dal mondo, come strudel e brezel.

In vista delle feste 2024, questo villaggio tedesco nel cuore di Firenze permetterà anche ai più piccoli di consegnare la letterina a Babbo Natale, ospite speciale del mercatino in piazza Santa Croce tutti i weekend nella sua casetta. Inoltre sono previsti eventi speciali con musica, canti natalizi e le esibizioni degli sbandieratori. L’evento è organizzato da ANVA (associazione nazionale commercio su aree pubbliche) e Confesercenti, con il Patrocinio della Regione Toscana e Comune di Firenze.

Per informazioni: telefono 055 270 5287 oppure 379 184 7686. Aggiornamenti sulla pagina Facebook “Mercato di Natale Firenze”.