venerdì, 20 Febbraio 2026
CERCA
- Pubblicità -
HomeSezioniEventiMiglior schiacciata alla Fiorentina 2026:...
Eventi

Miglior schiacciata alla Fiorentina 2026: vince la Pasticceria Giorgio

Al secondo posto la pasticceria Rimani (viale Europa). Terza la pasticceria Ginella di Grassina. Hanno partecipato al contest 4 forni, 1 biscottificio e 27 pasticcerie.

Foto: Tiziana Cini
di Redazione

-

- Pubblicità -

Miglior schiacciata alla Fiorentina 2026: la Pasticceria Giorgio di Firenze ha vinto la XV edizione dello storico concorso.

Nei giorni scorsi presso la Scuola di arti culinarie “Cordon Bleu” di Firenze si è tenuta la premiazione del food contest più longevo di Firenze e della Toscana (e uno dei più longevi d’Italia) che dal 2005 mette in competizione le schiacciate delle migliori pasticcerie e forni dell’area metropolitana. Una vera e propria “Champions League” della schiacciata alla Fiorentina che ogni anno vede in gara con famose e storiche aziende.

- Pubblicità -

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Firenze e rientrava nel calendario di “Vetrina Toscana”, il progetto della Regione Toscana che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

I primi tre classificati

Vincitrice del concorso 2026 con 116 punti è risultata la storica Pasticceria Giorgo di Firenze seguita al secondo posto con 103 punti dalla pasticceria Rimani di Firenze (viale Europa). Terza la pasticceria Ginella di Grassina con 98 punti.

- Pubblicità -

Tutti i concorrenti

A fronte di oltre 60 richieste di partecipazione sono stati selezionati 32 concorrenti attraverso 2 semifinali. 4 i forni (di cui uno storico dal 1909), 1 biscottificio e 27
pasticcerie.

Ecco l’elenco di tutti i concorrenti suddivisi per Comune di provenienza:

- Pubblicità -
  • forno Becagli, forno I 3 Pini, forno Monducci, Bottega di pasticceria (lung.no Ferrucci), Caffè Libertà, pasticceria Cartabianca, pasticceria Cesare, pasticceria Cosi (Gavinana), pasticceria Finisterrae, pasticceria La fama, pasticceria Giorgio, pasticceria Onda dolce-Terrazza 161, pasticceria Orcagna, pasticceria Pegaso, pasticceria Rimani, pasticceria Serafini (via Gioberti), pasticceria Stefania (Firenze)
  • pasticceria Italia (Borgo San Lorenzo)
  • forno Maninpasta (Londa)
  • pasticceria Ginella (Grassina)
  • pasticceria Rigacci (Cerbaia)
  • pasticceria Pimpina (Cerbaia e Montelupo Fiorentino)
  • pasticceria Aquila, pasticceria La bussola, Pandolce (Scandicci)
  • Caffè Neri-Crociani (Sesto Fiorentino)
  • biscottificio Belli (Calenzano)
  • Caffè Patrizia, Hangar Caffè (Campi Bisenzio)
  • pasticceria Delizia (Poggio a Caiano)
  • pasticceria La Gio Viola (Seano)
  • I’Bikke (Prato).

 

- Pubblicità -

Ti potrebbe interessare

- Pubblicità -
- Pubblicità -
spot_img

Ultime notizie

- Pubblicità -
- Pubblicità -
- Pubblicità -

Notizie, cronaca, politica, cultura, tempo libero, eventi: raccontiamo Firenze ogni giorno, da quindici anni. Storie, curiosità, tradizioni e personaggi della città. Le news del giorno, gli appuntamenti da non perdere, le voci dei protagonisti. Per restare sempre aggiornati gratuitamente.

Contatti Redazione

Telefono 055 6587611
Email [email protected]

Direttore

Ludovica V. Zarrilli

Editore

Tabloid società cooperativa
Firenze, Via Giovanni dalle Bande Nere, 24

Pubblicità

Telefono 055 6587611
Email [email protected]

Seguici

Il Reporter Iscrizione registro stampa del Tribunale di Firenze N° 5579 del 17/05/2007

© Il Reporter | Tabloid società cooperativa | Riproduzione riservata | Iscr. ROC N. 32478 | P.Iva 05554070481