Miglior schiacciata alla Fiorentina 2026: vince la Pasticceria Giorgio

Miglior schiacciata alla Fiorentina 2026: la Pasticceria Giorgio di Firenze ha vinto la XV edizione dello storico concorso.
Nei giorni scorsi presso la Scuola di arti culinarie “Cordon Bleu” di Firenze si è tenuta la premiazione del food contest più longevo di Firenze e della Toscana (e uno dei più longevi d’Italia) che dal 2005 mette in competizione le schiacciate delle migliori pasticcerie e forni dell’area metropolitana. Una vera e propria “Champions League” della schiacciata alla Fiorentina che ogni anno vede in gara con famose e storiche aziende.
L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Firenze e rientrava nel calendario di “Vetrina Toscana”, il progetto della Regione Toscana che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.
I primi tre classificati
Vincitrice del concorso 2026 con 116 punti è risultata la storica Pasticceria Giorgo di Firenze seguita al secondo posto con 103 punti dalla pasticceria Rimani di Firenze (viale Europa). Terza la pasticceria Ginella di Grassina con 98 punti.
Tutti i concorrenti
A fronte di oltre 60 richieste di partecipazione sono stati selezionati 32 concorrenti attraverso 2 semifinali. 4 i forni (di cui uno storico dal 1909), 1 biscottificio e 27
pasticcerie.
Ecco l’elenco di tutti i concorrenti suddivisi per Comune di provenienza:
- forno Becagli, forno I 3 Pini, forno Monducci, Bottega di pasticceria (lung.no Ferrucci), Caffè Libertà, pasticceria Cartabianca, pasticceria Cesare, pasticceria Cosi (Gavinana), pasticceria Finisterrae, pasticceria La fama, pasticceria Giorgio, pasticceria Onda dolce-Terrazza 161, pasticceria Orcagna, pasticceria Pegaso, pasticceria Rimani, pasticceria Serafini (via Gioberti), pasticceria Stefania (Firenze)
- pasticceria Italia (Borgo San Lorenzo)
- forno Maninpasta (Londa)
- pasticceria Ginella (Grassina)
- pasticceria Rigacci (Cerbaia)
- pasticceria Pimpina (Cerbaia e Montelupo Fiorentino)
- pasticceria Aquila, pasticceria La bussola, Pandolce (Scandicci)
- Caffè Neri-Crociani (Sesto Fiorentino)
- biscottificio Belli (Calenzano)
- Caffè Patrizia, Hangar Caffè (Campi Bisenzio)
- pasticceria Delizia (Poggio a Caiano)
- pasticceria La Gio Viola (Seano)
- I’Bikke (Prato).