Musart Festival Firenze: tutti i nomi dell’edizione 2026

- Pubblicità -

Musart Festival Firenze torna con tanti nomi di spicco per l’edizione 2026. Ecco tutti gli ospiti che animeranno la manifestazione, che dal 2024 si svolge nel Parco Mediceo di Pratolino, e il programma dettagliato dei concerti.

Chi sono i nomi dell’edizione 2026

L’edizione 2026 di Musart Festival Firenze vedrà la presenza di numerosi ospiti: da Ben Harper a Alfa, da Mannarino a Luca Carboni, senza dimenticare il ritorno di Elio e le Storie Tese, i “Carmina Burana” con Coro e Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e il concerto all’alba di Vittorio Nocenzi, fondatore del Banco del Mutuo Soccorso.

- Pubblicità -

Quando si svolge Musart Festival 2026

Musart Festival 2026 si svolgerà dal 28 giugno al 26 luglio nel Parco Mediceo di Pratolino (via Fiorentina, 282 – Firenze).

Si comincia domenica 28 giugno sulle note di Ben Harper, affiancato dai suoi The Innocent Criminals: 16 milioni di dischi venduti, tre Grammy Awards, il cantautore californiano continua a tessere trame blues, folk, rock, reggae, soul e gospel attraverso uno stile personalissimo intriso di tematiche di giustizia sociale e diritti civili. Il concerto inizierà alle 20,30 illuminato dal tramonto.

- Pubblicità -

Archiviato il tour internazionale con cui ha incantato l’Europa, Mannarino sarà in concerto sabato 4 luglio al Parco Mediceo di Pratolino. Una lunga sfilza di sold out (200.000 spettatori solo nel 2025) collaborazioni illustri e milioni di streams per Alfa, sabato 11 luglio sul palco di Musart nell’ambito di un tour che lo vedrà ospite delle maggiori rassegne estive. Il concerto è organizzato in collaborazione con Leg.

Martedì 21 luglio ci sarà l’attesissimo ritorno di Elio e le Storie Tese… “à la carte!”, con una scaletta scelta dagli stessi fan e diversa per ogni appuntamento, mentre venerdì 24 sarà la volta di Luca Carboni e del suo “Rio ari o live”, un live di musica, immagini e parole.

Sabato 25 luglio il Parco di Pratolino aprirà alla grande classica con i “Carmina Burana” di Carl Orff, una delle più note pagine del Novecento eseguita magistralmente da Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino diretti da Lorenzo Fratini, con voci soliste dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino.

- Pubblicità -

Musart si chiuderà con il concerto all’alba di Vittorio Nocenzi domenica 26 luglio (ore 4,45) sempre al Parco Mediceo di Pratolino. Fondatore del Banco del Mutuo Soccorso, Nocenzi proporrà, in versione piano solo, brani dai propri album da solista e perle dal repertorio del Banco.

I promotori di Musart

Giunto all’undicesima edizione, Musart Festival è prodotto da associazione Musart. Main supporter Fondazione CR Firenze. Con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comune di Vaglia. In collaborazione con Toscana Promozione Turistica e at – autolinee toscane. Con il sostegno di ChiantiBanca, Unicoop, Publiacqua, Sammontana, Vignaioli del Morellino di Scansano, Findomestic, Prinz. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.

Prevendite e informazioni

I biglietti – compresi quelli per persone con disabilità – sono disponibili sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

I bambini di età inferiore a 4 anni entrano gratuitamente, accompagnati da un adulto, in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere. Alle persone con invalidità oltre il 75 per cento si raccomanda l’acquisto di un biglietto specifico. Potranno accedere con un accompagnatore, a cui è concesso l’ingresso gratuito.

Come raggiungere il Parco: parcheggi, treni speciali e bus

Vista la riapertura di via Bolognese, sarà più semplice raggiungere il Parco con mezzi propri. All’interno del Parco e nelle aree adiacenti saranno allestiti parcheggi temporanei: auto e moto potranno posteggiare nel Parcheggio P1, davanti all’ingresso. Ampia disponibilità anche nell’area di sosta P5 interna al Parco mentre il Parcheggio P6 di via dell’Uccellatoio sarà collegato con navette di Autolinee Toscane. Si possono acquistare i posti auto e moto su www.ticketone.it. Golf-car collegheranno gli ingressi del Parco alle aree concerti.

In occasione dei principali concerti di Musart 2026, saranno in funzione inoltre treni speciali da Firenze Campo Marte a Vaglia e ritorno, con navetta gratuita da/per il parco.

Per raggiungere Pratolino in bus si raccomanda l’utilizzo della linea 25 di Autolinee Toscane: indipendentemente dagli orari prestabiliti, l’ultima partenza dal capolinea di Pratolino in direzione Firenze avverrà sempre al termine degli spettacoli. Dettagli disponibili a breve sul sito ufficiale www.musartfestival.it.

Prima degli spettacoli si potranno visitare, seguendo un percorso studiato e coordinato da guide turistiche, gli angoli più suggestivi del parco, a partire dal Colosso dell’Appennino, l’opera del Giambologna per la quale il Parco è conosciuto. Al tramonto in programma anche concerti con giovani formazioni di classica e non solo.

Programma Musart Festival 2026

Domenica 28 giugno ore 20,30 – Parco Mediceo di Pratolino

BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS

Posto unico

BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS Posto unico Sabato 4 luglio ore 21 – Parco Mediceo di Pratolino

MANNARINO

Posto unico

MANNARINO Posto unico Sabato 11 luglio ore 21,15 – Parco Mediceo di Pratolino

ALFA

Posto unico

ALFA Posto unico Martedì 21 luglio ore 21,15 – Parco Mediceo di Pratolino

ELIO E LE STORIE TESE

Posti numerati

ELIO E LE STORIE TESE Posti numerati Venerdì 24 luglio ore 21,15 – Parco Mediceo di Pratolino

LUCA CARBONI

Posti numerati

LUCA CARBONI Posti numerati Sabato 25 luglio ore 21,15 – Parco Mediceo di Pratolino

ORCHESTRA E CORO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

Carmina Burana

Posti numerati

ORCHESTRA E CORO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO Carmina Burana Posti numerati Domenica 26 luglio ore 4,45 – Parco Mediceo di Pratolino – Prato delle emozioni

Concerto all’alba

VITTORIO NOCENZI PIANO SOLO

Posto unico a sedere