Il “musicista scienziato” Max Cooper, i “Daft Punk tedeschi” Digitalism e una grande festa finale dalle sonorità techno alla Fortezza da Basso per 3 eventi internazionali. Il Nextech festival torna a Firenze con l’edizione 2019 e con tre date di musica elettronica in programma in altrettanti luoghi della città: il Teatro Puccini, il Club 21 e il padiglione Cavaniglia della Fortezza.

Il programma 2019 e gli ospiti

La serata inaugurale si sposta dal Cinema La Compagnia, come inizialmente annunciato, al Teatro Puccini: giovedì 19 settembre (ore 21.15) la performance di Max Cooper, uno dei personaggi della scena elettronica più interessanti del momento che mischia il suo talento alla consolle con gli studi scientifici, la matematica e la biologia. A Firenze per il Nextech festival 2019 presenta il suo album “One Hundred Billion Sparks”. In apertura di serata il senese Giulio Aldinucci, che si concentra sulla sperimentazione musicale e sul paesaggio sonoro.

La seconda data del festival si conferma al Club 21 di via dei Cimatori (ore 23.00) è dedicata a ritmi più ballabili. Dalla Germania venerdì 20 settembre arriva il duo tedesco Digitalism nato nel 2004 dall’incontro tra Jens Moelle e Ismail “Isi” Tuefekci. Ad aprire la serata il fiorentino Teo Naddi, con sonorità broken beat, house e techno.

Techno alla Fortezza da Basso per il Nextech 2019 di Firenze

Gran finale sabato 21 settembre 2019 alla Fortezza da Basso, location scelta ormai da 5 anni per la festa conclusiva del Nextech festival, uno degli eventi techno più attesi a Firenze. Dentro il padiglione Cavaniglia, si alterneranno Radio Slave, al secolo Matt Edwards che spazia dalla house alla techno; Dj Rush, originario di Chicago ma ormai di casa a Berlino e autore di successi della musica elettronica; Raffaele Attanasio, pianista, arrangiatore e produttore conosciuto anche come X-501 e X501; Wooden Crate, progetto artistico di Giuseppe Gonzalez fra techno e house.

I biglietti

Nextech Festival è organizzato da Musicus Concentus e da Atomic Event , nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2019. La prevendita dei biglietti è in corso anche online: l’ingresso nelle prime 2 serate costa 13 euro più diritti di prevendita o 20 euro alla cassa la sera dell’evento; la festa del Nextech festival 2019 alla Fortezza da Basso costa invece 25 euro in prevendita (35 euro il Vip pass). Disponibile anche un abbonamento a due giornate, giovedì e sabato, a 30 euro.