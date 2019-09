Ahimè, è arrivato l’ultimo weekend d’estate, ma niente paura a Firenze gli eventi per salutare come si deve la bella stagione sono davvero tanti, tra venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre 2019. Anche perché il meteo per il fine settimana dà ancora qualche soddisfazione.

Festival, concerti, mercatini, pedalate nel verde e iniziative low cost nei musei: nella nostra guida vi suggeriamo cosa fare durante questo weekend.

Giornate europee del patrimonio a Firenze

Partiamo dall’arte perché questo è il weekend delle giornate europee del patrimonio 2019 e anche i musei e le istituzioni culturali di Firenze propongono eventi, visite guidate gratuite e aperture serali a 1 euro, tra sabato 21 e domenica 22 settembre. Tra i luoghi d’arte coinvolti , con diverse iniziative a seconda della meta culturale, l’Opificio delle Pietre Dure che apre al pubblico anche i suoi laboratori, Casa Martelli, la Biblioteca medicea laurenziana, la Biblioteca Nazionale, Palazzo Davanzati, Palazzo Vecchio e Forte Belvedere.

Arte a Firenze, eventi gratis nel weekend (21 e 22 settembre)

Questo è l’ultimo fine settimana di apertura della mostra su Isadora Duncan a Villa Bardini e sabato 21 settembre l’ingresso all’esposizione dedicata al rapporto tra la famosa danzatrice e l’arte figurativa italiana è gratuito per tutta la giornata, dalle ore 10 alle 19.00. Si può anche partecipare all’ultima delle “Lezioni di gesto” e alla performance di “Vita” del Centro Nazionale di produzione Virgilio Sieni (dalle ore 17.00).

Al giardino della Villa Medicea di Castello, dove l’accesso è sempre libero, domenica 22 settembre un evento speciale: alle ore 11.30 e alle 12.30 saranno accese in via del tutto eccezionale le fontane del parco e della grotta degli animali. Sempre qui sabato e domenica si svolgono visite guidate gratuite su prenotazione nell’ambito delle celebrazioni per i 500 anni dalla nascita di Cosimo e Caterina de’ Medici (Muse tel. 055 2768224, 055 2768558).

Biennale dell’antiquariato di Firenze

È uno degli eventi più attesi questo weekend a Firenze: sabato 21 settembre prende il via a Palazzo Corsini la biennale internazionale dell’antiquariato, che festeggia i suoi 60 anni. Un appuntamento di richiamo per gli appassionati e i collezionisti d’arte, con 77 gallerie internazionali, incontri ed eventi in tutta la città grazie alla “Florence Art Week”.

In occasione della manifestazione, che continua per una settimana, il 21 settembre davanti alle vetrine delle boutique di via Tornabuoni prendono posto auto d’epoca, mentre via Maggio si fa bella e diventa pedonale per la nuova edizione di Bellissima via Maggio per Biaf con biciclette d’epoca, incontri e mostre nelle gallerie.

Firenze RiVista alle Murate

L’editoria indipendente fiorentina si dà appuntamento alle Murate, al caffè letterario e alla Fondazione Robert Kennedy per il festival Firenze Rivista. La quinta edizione della manifestazione, dal 20 al 22 settembre, è dedicata al tema del contatto e propone incontri e workshop a ingresso libero. Tra gli ospiti Ilide Carmignani, Lorenzo Flabbi e Martina Testa e Pierpaolo Capovilla.

Eventi a Firenze: il fine settimana di Nextech Festival 2019

Questo è anche un fine settimana “elettronico”: a Firenze torna il Nextech festival che giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 settembre porta in città dei grandi nomi dell’elettronica. Si parte con il musicista scienziato Max Cooper al Teatro Puccini, sabato è la volta dei “Daft Punk tedeschi” Digitalism al Club 21 e per finire la festa alla Fortezza da Basso più orientata a sonorità techno con Radio Slave, Dj Rush, Raffaele Attanasio e Wooden Crate.

Concerti e feste del weekend a Firenze

Per la musica segnaliamo poi gli eventi di Jazz al Forte Belvedere: venerdì 20 festa-concerto con Ginevra Di Marco e ospiti a sorpresa (biglietti 15 euro), sabato 21 settembre Simone Basile trio (ingresso libero).

Questo weekend si tiene anche la festa universitaria a Novoli organizzata dal collettivo di Scienze politiche per l’inizio dell’anno accademico: venerdì 20 settembre dalle ore 23.00 al Polo di Novoli (edificio D5) Jah station sound system. Ingresso libero.

I mercatini a Firenze e dintorni (21 e 22 settembre)

Spazio anche allo shopping con i tanti mercatini che si svolgono questo weekend a Firenze e dintorni. Sabato 21 settembre da mattina a sera in piazza dei Ciompi torna la fiera dei libri e dei fiori dedicata alle librerie indipendenti fiorentine. In piazza Indipendenza invece sabato e domenica si tiene Indipendenza antiquaria, il più famoso mercato dell’antiquariato di Firenze con 90 operatori provenienti da tutta Italia. Domenica 22 settembre, dalle ore 8 alle 20, segnaliamo la fiera di viale Europa, con negozi aperti, bancarelle e iniziative.

Nei dintorni di Firenze sabato 21 e domenica 22 settembre è in programma la mostra mercato di fumetti, cd e dischi di Scandicci, nel palazzetto dello sport (primo giorno ore 9.00-19.00, il secondo 9.00-18.00). Un po’ più lontano, a Barberino di Mugello, è tempo della Fiera di settembre con il mercato agricolo, animali da fattoria, rapaci, esibizioni, svuota cantine e spettacolo nel centro della cittadina.

Follow your pet, alle porte di Firenze

Quest’anno Follow your pet, la grande fiera dedicata agli animali da compagnia, si sposta da Firenze a Campi Bisenzio, arrivando nel parco di Villa Montalvo. Sabato 21 e domenica 22 settembre tanti eventi e dimostrazioni, come le nuove discipline sportive da praticare insieme al proprio cane, mostra feline, incontri sulla pet therapy, show di dog cooking, area kids. Orario 10.00- 20.00. L’ingresso è gratuito.

Eventi per bambini: cosa fare questo weekend a Firenze

Dal Cirk Fantastik in corso nei prati delle Cascine, alla festa del giardino fino alla Notte al museo di Palazzo Vecchio (in sacco a pelo). Nella nostra guida i migliori eventi per bambini e famiglie in programma nel weekend del 22 settembre a Firenze.

Le sagre del weekend nei dintorni di Firenze (20, 21 e 22 settembre)

Chiudiamo con gli appuntamenti per le buone forchette, le sagre che si svolgono questo weekend vicino Firenze: al Girone (Fiesole) ogni sera fino a domenica 22 è protagonista il tartufo, mentre a Compiobbi si mangiano i tortelli nelle tante varianti (dal 19 al 22 settembre). E ancora a Pelago si gustano i tortelli e la bistecca (sabato 21 e domenica 22), a Borgo San Lorenzo spazio alla sagra del tortello e del maialino (dal 19 al 22 settembre), a Montespertoli, in località Baccaiano c’è la sagra della Ranocchiocciola (dal 20 al 22) e infine a Empoli, nella frazione di Marcignana, si chiude la sagra dell’anatra muta (dal 20 al 22 settembre).

Eventi Firenze: weekend del 20, 21 e 22 settembre in sintesi

Ecco l’elenco degli eventi da non perdere questo weekend a Firenze e dintorni (20, 21 e 22 settembre 2019)