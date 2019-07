Notre Dame de Paris, il musical di Riccardo Cocciante, torna a Firenze: sarà al Mandela Forum dal 28 novembre al 1° dicembre 2019 e i biglietti sono già in vendita su Ticketone.

Da Victor Hugo a Riccardo Cocciante, il musical

Il maxi-spettacolo tratto dal capolavoro di Victor Hugo torna nei teatri e nelle arene di tutta Italia a partire da settembre, dopo l’ennesimo successo internazionale. Andrà in scena nella sua versione originale, con le musiche di Riccardo Cocciante e le liriche di Luc Plamondon, adattate per la versione italiana da Pasquale Panella.

Non solo Firenze: il Notre Dame de Paris di Cocciante sarà a Pesaro, Verona, Milano, Bologna, Napoli, Bari, Torino e Roma. È una delle produzioni italiane di maggior successo di tutti i tempi. Solo nel nostro paese, negli ultimi 17 anni ha fatto tappa in 47 città per un totale di 145 appuntamenti e 1.246 repliche. Il musical è stato tradotto e adattato in nove lingue diverse (francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako). Ha attraversato 23 paesi in tutto il mondo con più di 5000 spettacoli, per un totale di 13 milioni di spettatori internazionali.

I biglietti per il musical Notre Dame de Paris

Sarà di nuovo il Mandela Forum il palcoscenico di Notre Dame de Paris a Firenze. Quattro giorni e cinque repliche, due nella giornata di sabato 30 novembre.

I biglietti per Notre Dame de Paris a Firenze sono già in vendita su Ticketone per tutti e cinque gli spettacoli in programma. Il prezzo dei biglietti è di 31 euro per il terzo settore, 40 per il secondo settore, 50 per il primo settore. Balconata e Poltrona costano 60 euro, la Poltronissima 70, la Poltronissima Gold 80 euro. Tutti i posti sono a sedere e numerati. Sono previste riduzioni per i bambini dai 6 ai 12 anni.

Per acquistare i biglietti per Notre Dame de Paris ci si può collegare al sito di Ticketone oppure recarsi in uno dei punti vendita del circuito.