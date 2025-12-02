Open day 2025: il Four Seasons di Firenze apre il suo giardino

- Pubblicità -

Torna uno degli eventi più attesi del periodo dell’avvento in città. L’open day del Four Seasons di Firenze, domenica 14 dicembre 2025, aprirà le porte al pubblico del suggestivo giardino della Gherardesca, normalmente riservato ai clienti dell’hotel di lusso. Per l’occasione, uno dei più grandi giardini privati del centro storico, ospiterà iniziative benefiche con esibizioni, musica e un vero e proprio squadrone di Babbi Natale.

L’open day 2025 del Four Seasons di Firenze

L’open day 2025 del Four Seasons si svolgerà dalle ore 10 alle 16 e l’ingresso al parco, dagli accessi di piazzale Donatello 12 e Borgo dei Pinti 97, prevederà una donazione di 1 euro. Il ricavato quest’anno andrà in favore dell’organizzazione di volontariato Pallium, per l’acquisto di un ecografo portatile, e dell’AIL di Firenze, l’associazione italiana contro le leucemie, per il restauro degli alloggi di Casa AIL, che offrono accoglienza gratuita ai pazienti in cura in città e ai loro familiari.

Tanti gli eventi previsti durante la giornata. Alle ore 10 arriverà la Compagnia di Babbo Natale, seguita mezz’ora dopo dalla sfilata del Corteo storico della Repubblica fiorentina e dallo spettacolo dei Bandierai degli Uffizi. Alle 11.30 di esibiranno anche i Babbi Natale della Compagnia, mentre alle 12 è previsto il concerto del coro di voci bianche di Firenze e Scandicci.

Dalle 11 alle 15, nella Kaffehaus sarà allestita la Casa di Babbo Natale. Alle 15 il general manager del Four Seasons di Firenze Max Musto ringrazierà gli intervenuti, per poi lasciare spazio alle 15.15 all’estrazione della lotteria di beneficenza dell’open day. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Firenze.

Il giardino della Gherardesca

Il giardino della Gherardesca ha una lunga storia che inizia nel Milletrecento come orto-vivaio. Nel corso dei secoli ha subito varie trasformazioni passando di mano in mano: prima un parco all’italiana, poi un giardino all’inglese con vialetti, cespugli, una vasca-laghetto e tre piccoli edifici, la Kaffehaus, il tempio ionico e il tepidarium. Ai tempi di Firenze Capitale, l’architetto Giuseppe Poggi creò il nuovo ingresso monumentale su viale Matteotti. Informazioni sull’open day sui canali social del Four Seasons Firenze.

