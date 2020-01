La moda è tornata in città. Non solo un salone che mette in mostra tutte le novità, ma anche un calendario di sfilate ed eventi in luoghi iconici di Firenze: Pitti Uomo per il primo salone 2020 presenta le collezioni per la prossima stagione autunno-inverno. Alla Fortezza da Basso sono presenti oltre 1200 marchi (il 45% proviene dall’estero), mentre sono tanti i fashion show che coinvolgono palazzi storici e serre ottocentesche, tra eleganza, sportswear e defilé di debutto.

Ecco le date delle principali sfilate che si svolgeranno dal 7 al 10 gennaio 2020 in occasione della 97esima edizione di Pitti Uomo. Attenzione però, sono tutte rigorosamente su invito.

Fashion finlandese, Maria Korkeila per Fiskars

Il programma di sfilate parte nel giorno dell’inaugurazione di Pitti Uomo, martedì 7 gennaio alle ore 21.00 nelle stanze di Palazzo Pucci, con il debutto di Fiskars: il celebre brand finlandese di utensili per la casa e il giardino incontra la moda e, grazie alla collaborazione con la stilista Maria Korkeila, lancia la sua prima collezione di abbigliamento e accessori progettati per il giardinaggio e l’esplorazione urbana. Attenzione anche alla natura, perché gli abiti sono realizzati con materiali organici e riciclati, mentre la “pelle” è vegan.

Sfilate-evento nel secondo giorno di Pitti Uomo 2020

Scorrendo il calendario delle sfilate, la giornata con il numero maggiore di fashion show è mercoledì 8 gennaio. Nel quartier generale di Pitti Uomo, ossia negli spazi aperti della Fortezza da Basso, alle 12.00 si svolge la passerella curata dalla rivista di moda e cultura contemporanea Dust magazine, che ha scelto una selezione di brand italiani e internazionali per l’appuntamento intitolato “Otherwise Formal”.

Subito dopo pranzo la Finlandia torna protagonista alla Palazzina Presidenziale della Stazione Santa Maria Novella, dove dalle ore 14.00 tanti mini show presentano la collezione firmata da Rolf Ekroth per l’inverno 2020 e alcuni capi del brand Terenit.

Sempre mercoledì, Jil Sander, guest designer della manifestazione, lancia la collezione 2020-2021 in un luogo storico di Firenze, il complesso di Santa Maria Novella (ore 17.00), grazie al fashion show curato dai due direttori creativi della casa di moda tedesca, Lucie e Luke Meier. Il programma di eventi continua poi alle ore 18.30 al Tepidarium del Roster, la suggestiva serra ottocentesca del giardino dell’Orticultura, con la retrospettiva del marchio italiano di sportswear Sergio Tacchini, anche con l’ultima collezione ispirata al concetto di tribù e di movimento.

Chiude il programma di mercoledì 8 gennaio, la prima sfilata di K-Way, il marchio famoso per i suoi prodotti antipioggia, che porta in passerella i capi più rappresentativi, dalle inossidabili giacche antivento fino ai modelli più elaborati. Appuntamento al Palazzo della Borsa Valori di Firenze dalle ore 20.00.

Pitti Uomo a Firenze, in passerella a gennaio

Due sfilate sono poi in programma a Firenze per il terzo giorno di Pitti Uomo, giovedì 9 gennaio 2020: a Palazzo Corsini scende in passerella il brand unisex Telfar, special project della 97esima edizione (ore 19.00), mentre alla Stazione Leopolda è protagonista Random Identities, il primo progetto indipendente del designer Stefano Pilati, special guest della kermesse. I due eventi si “incontrano” poi alle ore 22.00 alla Stazione Leopolda per il party di Telfar. Più dettagli sul sito di Pitti Immagine.