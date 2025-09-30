martedì, 30 Settembre 2025
CERCA
- Pubblicità -
HomeSezioniEventiRionalissima 2025: a Campo di...
Eventi

Rionalissima 2025: a Campo di Marte il “mercatone” allo stadio

Dall'abbigliamento allo street food, la grande fiera degli ambulanti è ormai un classico dell'autunno in città

Mercatone Rionalissima Campo di Marte stadio
di Redazione

-

- Pubblicità -

Torna il “mercatone” di Campo di Marte: domenica 19 ottobre si svolge Rionalissima 2025, il mercato degli ambulanti organizzato intorno allo stadio Artemio Franchi. Da mattina a sera, nei pressi dell’impianto sportivo arrivano centinaia di banchi per una giornata all’insegna dello shopping all’aria aperta. La manifestazione, un classico dell’autunno, è promossa da Confersercenti Firenze e da Anva Confesecenti ed è giunta alla 39esima edizione.

Il “mercatone” allo stadio di Campo di Marte

Rionalissima è la più vecchia fiera organizzata nel quartiere fiorentino di Campo di Marte e ogni anno richiama ambulanti dai mercati rionali di Firenze e da tutta la Toscana. Sulle bancarelle (oltre 320 gli spazi disponibili per i quali gli operatori su area pubblica possono fare domanda fino al prossimo 9 ottobre) domenica 19 ottobre dalle ore 8 alle 20 si troverà veramente di tutto.

- Pubblicità -

Si potrà curiosare tra vestiti, accessori, calzature, intimo, ma anche articoli per la casa e la cura della persona, artigianato locale e tanto cibo, come le eccellenze gastronomiche del territorio, street food e leccornie. Per l’occasione viale Paoli e viale Fanti saranno chiusi al traffico per ospitare questa lunga passeggiata dello shopping.

- Pubblicità -

Ti potrebbe interessare

- Pubblicità -
- Pubblicità -
spot_img

Ultime notizie

- Pubblicità -
- Pubblicità -
- Pubblicità -

Notizie, cronaca, politica, cultura, tempo libero, eventi: raccontiamo Firenze ogni giorno, da quindici anni. Storie, curiosità, tradizioni e personaggi della città. Le news del giorno, gli appuntamenti da non perdere, le voci dei protagonisti. Per restare sempre aggiornati gratuitamente.

Contatti Redazione

Telefono 055 6587611
Email [email protected]

Direttore

Ludovica V. Zarrilli

Editore

Tabloid società cooperativa
Firenze, Via Giovanni dalle Bande Nere, 24

Pubblicità

Telefono 055 6587611
Email [email protected]

Seguici

Il Reporter Iscrizione registro stampa del Tribunale di Firenze N° 5579 del 17/05/2007

© Il Reporter | Tabloid società cooperativa | Riproduzione riservata | Iscr. ROC N. 32478 | P.Iva 05554070481