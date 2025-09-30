Rionalissima 2025: a Campo di Marte il “mercatone” allo stadio

- Pubblicità -

Torna il “mercatone” di Campo di Marte: domenica 19 ottobre si svolge Rionalissima 2025, il mercato degli ambulanti organizzato intorno allo stadio Artemio Franchi. Da mattina a sera, nei pressi dell’impianto sportivo arrivano centinaia di banchi per una giornata all’insegna dello shopping all’aria aperta. La manifestazione, un classico dell’autunno, è promossa da Confersercenti Firenze e da Anva Confesecenti ed è giunta alla 39esima edizione.

Il “mercatone” allo stadio di Campo di Marte

Rionalissima è la più vecchia fiera organizzata nel quartiere fiorentino di Campo di Marte e ogni anno richiama ambulanti dai mercati rionali di Firenze e da tutta la Toscana. Sulle bancarelle (oltre 320 gli spazi disponibili per i quali gli operatori su area pubblica possono fare domanda fino al prossimo 9 ottobre) domenica 19 ottobre dalle ore 8 alle 20 si troverà veramente di tutto.

Si potrà curiosare tra vestiti, accessori, calzature, intimo, ma anche articoli per la casa e la cura della persona, artigianato locale e tanto cibo, come le eccellenze gastronomiche del territorio, street food e leccornie. Per l’occasione viale Paoli e viale Fanti saranno chiusi al traffico per ospitare questa lunga passeggiata dello shopping.