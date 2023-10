Rionalissima 2023: a Campo di Marte il grande mercato d’autunno

- Pubblicità -

La Rionalissima, il grande mercato a Campo di Marte, torna in questo autunno 2023 per una nuova giornata di shopping: domenica 15 ottobre la zona intorno allo stadio di Firenze sarà in festa, per la fiera degli ambulanti, la più “vecchia” della città e una delle più estese. La manifestazione, giunta alla 37esima edizione, è organizzata da Confersercenti e Anva, l’associazione nazionale del commercio su aree pubbliche.

Rionalissima a Campo di Marte: il mercato dell’autunno 2023 allo stadio

Domenica 15 ottobre, oltre 320 banchi prenderanno posto nell’area vicina all’Artemio Franchi, tra viale Paoli e viale Fanti, strade che per l’occasione saranno chiuse al traffico. Questo evento richiamerà ambulanti da tutta la Toscana che proporranno nei loro stand veramente di tutto: abbigliamento, accessori, oggetti per la casa, gadget, artigianato locale. Come di consueto ci sarà spazio anche per i prodotti enogastronomici e per lo street food, dal panino con la porchetta fino agli immancabili brigidini. L’appuntamento è dalle ore 8 alle 20.

Il 5 dicembre ricorrerà il decimo anniversario della morte di Nelson Mandela, per questo gli organizzatori della Rionalissima di Campo di Marte hanno deciso di dedicare l’edizione 2023 del mercato ai valori che hanno caratterizzato l’impegno del leader sudafricano.

Il prossimo grande mercato a Firenze: “Cascine in fiera”

Mentre in zona stadio fervono i preparativi per la Rionalissima d’autunno a Campo di Marte, dall’altra parte della città è in arrivo un’altra grande fiera “open air”. Per domenica 29 ottobre 2023 la federazione degli ambulanti Fivag Felsa Cisl di Firenze e Prato, come ogni anno, sta organizzando il mercato straordinario nel parco delle Cascine. Si svolgerà da mattina a sera, in piazzale Kennedy e in viale Lincoln, nel tratto compreso tra la passerella dell’Isolotto e quella della tramvia.