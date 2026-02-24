Salute: il 25 febbraio incontro SYNLAB gratuito su “Intestino e sport”

- Pubblicità -

Salute: mercoledì 25 febbraio, alle ore 18:30, presso il Centro Medico SYNLAB Manifattura di Firenze (via Marie Curie 8) è in programma l’incontro SYNLAB gratuito “Intestino e sport: performance, energia e recupero partono dalla pancia”.

L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri“La salute in un talk” promosso da SYNLAB.

Di cosa si parlerà nel talk

Il talk esplorerà il ruolo centrale dell’intestino nella performance sportiva, mostrando come energia, resistenza e qualità del recupero siano strettamente legate alla salute del microbiota. Un’équipe multidisciplinare affronterà i disturbi intestinali più comuni negli sportivi, l’impatto di allenamento, postura e respirazione, le strategie nutrizionali più adatte prima e dopo l’attività fisica e il ruolo degli ormoni e del pavimento pelvico, con ampio spazio al confronto con il pubblico.

- Pubblicità -

Gli interventi in programma

Interverranno: il dott. Leonardo Marchi gastroenterologo, la dott.ssa Debora Vincenti nutrizionista, la dott.ssa Paola Zilli medico dello sport, il dott. Francesco Morello osteopata e la dott.ssa Elisa Bini fisioterapista. Moderano Valeria Dubini ginecologa e direttrice sanitaria e il dott. Niccolò Sposimo, Medico Legale e Referente Sanitario.

Come iscriversi al talk

La partecipazione al talk del 25 febbraio è gratuita.

- Pubblicità -

Iscrizione tramite link https://forms.gle/cH6ivx8JtVa2cfSM8 o via mail a [email protected].

Salute gastrointestinale: campagna nazionale SYNLAB e iniziative in Toscana

L’iniziativa di mercoledì 25 febbraio si inserisce nel quadro della campagna nazionale SYNLAB per la salute gastrointestinale, attiva fino al 29 marzo 2026.

- Pubblicità -

Nell’ambito della campagna sono previste iniziative anche in Toscana, in particolare presso il Centro Medico SYNLAB Manifattura di Firenze, con appuntamenti di orientamento e consulenza gratuiti:

Dott. Marchi, Gastroenterologo: dal lunedì al venerdì, fino al 27 marzo – dalle 18:45 alle 19:15 (eccetto il martedì)

Dott. Santoni, medico di Medicina Generale: tutti i martedì fino al 24 marzo, dalle 11 alle 13;

Dott.ssa Vincenti, nutrizionista: venerdì 6 marzo, dalle 10:30 alle 12:30; sa-bato 21 febbraio e 21 marzo, dalle 9:30 alle 11:30.

Le iniziative fanno parte di un percorso di sensibilizzazione e prevenzione che prevede check-up dedicati, orientamento specialistico e attività informative per promuovere un approccio consapevole e integrato alla salute intestinale.

Per informazioni e prenotazioni sulle iniziative della campagna: [email protected] oppure telefonare al numero 055 4641111.