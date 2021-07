Tanabata 2021, Firenze: la festa giapponese torna a Villa Vogel

A Firenze torna “Tanabata”, la festa giapponese dei desideri, che in questa estate 2021 viene celebrata con qualche giorno di ritardo, ma sempre nella consueta location: Villa Vogel, sede del Quartiere 4. Secondo il calendario “ufficiale” questa ricorrenza cade il 7 luglio 2021, ma nel capoluogo toscano le iniziative organizzate dall’associazione culturale Lailac sono in programma durante il weekend del 10 e 11 luglio con stand di artigianato nipponico, workshop, danze tipiche, giochi tradizionali e street food giapponese. Ci sarà inoltre la possibilità di indossare lo yukata, il kimono estivo.

Tanabata 2021 a Firenze: la festa giapponese dei desideri a Villa Vogel, gli orari

Tanabata è la festa giapponese dei desideri e anche a Firenze sarà possibile scrivere i propri sogni e le proprie speranze sui tanzaku, strisce di carta colorata, per poi appenderli ai rami di bambù. Nonostante l’emergenza sanitaria, “la festa vuole ricordare a tutti l’importanza dei sogni e della condivisione – spiegano gli organizzatori – l’occasione di festeggiare un’antica tradizione è il modo per rafforzare il legame con una saggezza che non dobbiamo dimenticare, ma usare per andare avanti verso un futuro più bello”.

Nel cortile e nella limonaia di Villa Vogel sabato 10 e domenica 12 luglio arriveranno quindi le atmosfere giapponesi con un piccolo “villaggio” che sarà aperto dalle ore 17 alle 23, con ingresso libero dal parco o da via delle Torri 23. I visitatori potranno curiosare tra i tanti oggetti del mercatino di raccolta fondi, dall’abbigliamenti ai volumi della libreria Shobo Firenze, gustare lo street food di Mangiappone, degustare sakè e assistere a dimostrazioni della Via del Te, l’antica tradizione dell’ospitalità.

Il programma di eventi giapponesi a Villa Vogel

Non mancheranno i giochi tradizionali, l’oracolo omikuji, l’angolo della calligrafia e uno spazio per la scuola di shiatsu di Firenze. Nel pomeriggio sarà possibile anche provare a suonare i tamburi taiko, durante alcuni workshop, mentre alla sera la festa Tanabata di Firenze propone danze tipiche giapponesi come il bonodori e un’esibizione di tamburi del gruppo Sayuri Shindo di Firenze (sabato 10 luglio). L’evento ospita inoltre la maestra di flauto traverso tradizionale shinobue, Mizuki Nakamura. La festa Tanabata è promossa dall’associazione culturale giapponese Lailac, nata nel 1999 proprio nel Quartiere 4 di Firenze.