Sagre a Firenze per il “ponte dei lavoratori” (1-4 maggio 2025)

Dal cinghiale ai funghi primaverili fino alle “ficattole”, il menù è per tutti i gusti: tra giovedì 1 e domenica 4 maggio 2025 sono numerose le sagre organizzate nei dintorni di Firenze, dove assaporare piatti tipici. Grazie al ponte per la Festa dei Lavoratori, molti di questi eventi si svolgono su 4 giorni. Ecco i principali appuntamenti.

Le sagre a Firenze giovedì 1 maggio 2025

In occasione della Festa dei lavoratori, nei dintorni di Firenze giovedì 1° maggio si svolgono sagre ed eventi gastronomici. È il caso della Romola, frazione di San Casciano, dove dal primo al 3 maggio si svolge la 62esima Festa del Lavoro. Giorno clou il 1° maggio con iniziative da mattina a sera: mercatini, gara di torte, trekking, i premi della ruota, pollo alla griglia per pranzo, bomboloni per merenda e alla sera apericena e musica. Programma completo su Facebook.

Il primo maggio il Circolo di Martignana (Montespertoli) festeggia i lavoratori con musica dal vivo a pranzo insieme al cantastorie Rossano Falai. Il menù è popolare, dai baccelli come antipasto, all’amatriciana, fino alla grigliata mista. Inoltre mercatini aperti tutto il giorno e nel pomeriggio merenda per grandi e piccoli.

Le sagre del cinghiale nei dintorni di Firenze (1-4 maggio 2025)

Uno dei protagonisti indiscussi delle sagre primaverili, appena fuori Firenze, è il cinghiale. Al circolo Arci di Chiocchio (Greve in Chianti) dal 1° al 4 maggio si gustano le migliori specialità a base della carne di suino selvatico (1 e 3 a pranzo e a cena; venerdì solo cena; domenica solo pranzo, info e prenotazioni 331.3886818). Negli stessi giorni il parco urbano di Montespertoli ospita la sagra del cinghiale, nata in origine a Certaldo. Gli stand sono aperti tutti i giorni a cena, il 1° maggio e domenica 4 anche a pranzo. Per informazioni chiamare i numeri 349.4478192 e 347.4513158.

Allo stadio comunale di Pontassieve dal 30 aprile al 4 maggio si rinnova l’appuntamento con la sagra della pizza e del cinghiale (tutte le sere a cena e i festivi anche a pranzo dalle ore 12 in poi). L’evento è a cura dell’ASD Pontassieve calcio e della squadra di caccia al cinghiale I Bersaglieri degli Scopeti.

Carciofo e carne alla brace: le sagre a Empoli

Due le occasioni per le buone forchette a Empoli. Fino al 5 maggio, si svolge la sagra del carciofo empolese, che nel 2025 arriva alla sua 12esima edizione. Questa varietà tardiva di ortaggio, conosciuta fin dal XIX secolo, è apprezzata per il sapore intenso e per la particolarità di non avere spine. L’evento si svolge tutte le sere al Pozzale, presso il circolo Arci e al giardino comunale. Il 1° maggio a pranzo è previsto un pranzo sociale su prenotazione.

Sempre a Empoli, stavolta dal 1 al 4 maggio 2025, il Parco di Serravalle ospita la braciata, un evento tutto dedicato agli amanti della carne alla griglia: dalla tagliata alla salsiccia, dall’hamburger alla scamerita. La manifestazione è aperta a pranzo e a cena, eccetto venerdì 2 (solo cena).

La sagra della ficattola a Impruneta

Uno spuntino tipico di Firenze è la ficattola, pasta di pane fritta e salata, a cui sono dedicate varie sagre: da giovedì 1 al 4 maggio va in scena quella di Impruneta, organizzata dal Rione Sante Marie in piazza Attilio Bandinelli. Alle ore 16 la merenda a base di ficattole con animazione per grandi e piccoli. Poi, alla sera, stand gastronomici con menù a tema: si va dalla cena con delitto del 1° maggio alla grigliata di sabato fino al brunch di domenica. Programma e info sulla pagina Instagram del rione Sante Marie.

Sagre in Mugello

Tra le sagre in programma durante il ponte tra l’1 e il 4 maggio 2025 nei dintorni di Firenze, c’è anche quella del tortello e del prugnolo a Scarperia per gustare le specialità del Mugello. L’evento si svolge nei locali del Circolo MCL il sabato a cena dalle 19.00, il 1° maggio e domenica pure a pranzo dalle 12. Anche a Boccagnello, frazione di Vicchio, sono protagonisti i tortelli mugellani e il fungo prugnolo: l’appuntamento si rinnova al Lago Viola dal primo al 4 maggio (venerdì solo a cena).