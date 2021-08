Fiorentina. Arrivato Nico Gonzalez

L’acquisto più costoso della storia della Fiorentina, Nicolas Gonzalez, è arrivato a Firenze per cominciare la nuova avventura. L’esterno offensivo, classe ‘98, reduce dalla conquista della Coppa America con la nazionale argentina, è stato acquistato a giugno dallo Stoccarda per 29 milioni di euro (bonus e commissioni comprese) e ha sottoscritto con i viola un contratto di cinque anni a circa 2 milioni lordi a stagione.

Le prime parole di Gonzalez

“Non vedo l’ora di conoscere i miei compagni e far parte di questo club, era ciò che desideravo e voglio sfruttare questa opportunità dimostrando il mio valore – ha dichiarato il giocatore ai canali ufficiali della società – è stato bello conquistare la Coppa America, un’esperienza unica, ma ora è il momento di pensare alla Fiorentina”. Il giocatore, come da protocollo anti-Covid, si è sottoposto ai controlli di rito e dovrà restare in auto quarantena per sette giorni, svolgendo allenamenti individuali e lasciando l’albergo solo per recarsi al centro sportivo Davide Astori. Lo stesso vale per gli due giocatori argentini della Fiorentina, German Pezzella e Martinez Quarta, a Firenze già da qualche giorno, e per il cileno Erik Pulgar. Mentre Gaetano Castrovilli, reduce dal successo europeo con gli azzurri, potrà aggregarsi da subito. Tolto Amrabat, ancora alle prese con la riabilitazione in Olanda dopo l’intervento per la pubalgia effettuato a metà luglio in Francia, da martedì 3 agosto riprende la preparazione e Vincenzo Italiano avrà la rosa al completo.

Mercato in uscita e in entrata

Restano però molte le incognite legate al mercato, dalle delicate situazioni di Milenkovic (nel mirino di West Ham, Siviglia, Tottenham e Juve), Lirola, Pezzella e soprattutto Vlahovic, alle cessioni necessarie per far decollare la campagna acquisti: in entrata i nomi più gettonati si confermano quelli del difensore dello Schalke 04 Matija Nastasic che in viola ha già giocato 10 anni fa, e dell’esterno del Bologna Riccardo Orsolini.