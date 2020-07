Alla fine Giuseppe Iachini, in bilico durante tutto questo ultimo periodo di campionato si è guadagnato, sul campo, la riconferma: sarà lui l’allenatore della Fiorentina anche nel campionato 2020 – 2021.

Commisso non convinto dalle alternative

Il presidente Rocco Commisso, da New York, dopo un lungo periodo d’attesa ha deciso di confermare l’allenatore che aveva lasciato più di un dubbio nello staff societario nel corso di questo campionato. Da quanto si apprende Commisso non si è mai detto convinto delle alternative proposte: Eusebio Di Francesco e Marco Giampaolo e non pienamente sicuro dei tanti nomi che sono stati spesi in queste ultime settimane, da Daniele De Rossi ad altri tecnici stranieri. Forse il sogno segreto era, e rimane, Luciano Spalletti ma ancora non libero e molto costoso. C’è da considerare che la Fiorentina ha ancora sotto contratto fino a giugno 2021 Vincenzo Montella e lo stesso Beppe Iachini ha il contratto fino al prossimo anno, alla fine il tecnico marchigiano ha convinto il presidente.

Il comunicato ufficiale

ACF Fiorentina comunica che Mister Giuseppe Iachini rimarrà alla guida tecnica della Prima Squadra gigliata anche per la stagione 2020/21.

“Beppe Iachini è arrivato in un momento molto complicato per la squadra ed è riuscito, nonostante tutte le difficoltà di un’annata unica e incredibile sotto tutti i punti di vista, a dare compattezza all’ambiente ed a risalire la classifica. Proprio per questo sono convinto che il Mister si meriti l’opportunità della riconferma e di poter lavorare con la squadra sin dall’inizio della stagione. In questi mesi ho apprezzato la sua serietà, il suo impegno e le sue competenze e credo sia giusto riconoscere il buon lavoro che ha fatto insieme allo staff. La prossima stagione saremo tutti al suo fianco e già da ora gli faccio il mio più grande in bocca al lupo per il nuovo campionato. Adesso però pensiamo all’ultima partita e proviamo a migliorare ancora la nostra classifica”. queste le parole del Presidente Rocco Commisso.

Il commento dell’allenatore confermato

“Sono davvero felice, per me la Fiorentina è qualcosa di speciale, è da sempre nel mio cuore. Ringrazio tutta la Società a cominciare dal Presidente Rocco Commisso, con Joe Barone e Daniele Pradè per il grande sostegno che mi hanno manifestato e per la fiducia che mi è stata accordata grazie anche al bel percorso di lavoro svolto tutti insieme. Voglio ringraziare anche questo fantastico gruppo di ragazzi – ha aggiunto Beppe Iachini – per la loro disponibilità e professionalità che hanno dato a me e a tutto lo staff in questi mesi. Spero che insieme attraverso il lavoro potremo regalarci e regalare ai nostri tifosi delle belle soddisfazioni”.