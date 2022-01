Salta Fiorentina – Udinese

Salteranno quattro gare della ventesima giornata della serie A compresa Fiorentina – Udinese in programma il giorno dell’Epifania. La Asl di Udine ha infatti chiesto il rinvio delle prossime due partite dell’Udinese, alle prese con un focolaio Covid. La squadra di Gabriele Cioffi conta almeno sei positivi e non si presenterà al Franchi. Prevista la vittoria a tavolino (3-0) per la Fiorentina ma, come accaduto in passato, la Lega Calcio deciderà per il rinvio a data da destinarsi della partita.

Stop lungo per i viola

Oltre a Fiorentina – Udinese salteranno Bologna – Inter, Salernitana – Venezia e Atalanta – Torino. Sempre per problemi legati a giocatori positivi al Covid. La Asl di Torino ha bloccato la squadra di Juric che è stata messa in quarantena fino al 9 gennaio. Certo, dunque, anche il rinvio della gara che la Fiorentina avrebbe dovuto giocare domenica in casa dei granata. Una situazione difficilissima che sta mettendo in seria difficoltà tutto il mondo del calcio professionistico e che è stata contestata dai tifosi viola che avevano annunciato di voler disertare la Curva Fiesole in segno di protesta contro la decisione del Governo di limitare la capienza degli stadi al 50 per cento.