Tanti errori ma, alla fine, la Fiorentina batte il Sivasspor

Settima vittoria di fila per la Fiorentina di Vincenzo Italiano in Europa. Allo stadio Artemio Franchi i viola battono il Sivasspor nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. Gara, come da pronostico, difficile con i turchi che hanno badato solo a difendersi e la Fiorentina che ha fatto, come sempre, fatica ad andare in gol. Alla fine è Barak, subentrato nella ripresa, a sbloccare il risultato di una gara che poteva tranquillamente finire con un passivo più alto.

La Partita

Primo tempo con una Fiorentina brillante. Al 10’ si fa già vedere Jovic che, solo davanti al portiere turco Vural, sceglie il tocco sotto ma l’estremo difensore del Sivasspor è attento e para. Al 15’ ci prova anche Castrovilli di tacco su cross di Gonzalez. Solo la traversa nega al centrocampista il gol dell’anno. Un minuto dopo è Bonaventura che, davanti a Vural, prova un altro tocco sotto: stavolta a salvare è Caicedo in copertura. Sul finale altra clamorosa chance per Jovic che, a porta sguarnita, non riesce a segnare in quanto Goutas riesce a deviare di testa. Si va al riposo sullo 0-0.

Secondo tempo con ritmi più blandi. Al 65’ il primo tiro del Sivassport con Goutas che, di testa, centra in pieno la traversa di Terracciano. Italiano mette in campo Cabral con Jovic insieme a Gonzalez, Sottil e Barak. Al 69’ c’è un angolo di Biraghi, Vural esce dai pali ma non trattiene le sfera che finisce a Jovic, rimette in mezzo e Barak si gira verso la porta senza pensarci due volte segnando l’1-0. Nel finale la Fiorentina sbaglia diverse e non riesce a raddoppiare. Al 95’ il direttore di gara espelle con un rosso diretto Max Gradel dopo una gomitata a palla lontana su Martinez Quarta, sull’ultimo pallone della partita. La Fiorentina, giovedì prossimo, dovrà difendere l’esiguo vantaggio a Sivas, senza Biraghi diffidato che è stato ammonito.

L’allenatore

Soddisfatto ma anche critico Vincenzo Italiano. “Nel primo tempo potevamo andare in vantaggio subito. Ma non è mai semplice, loro si sono chiusi. Oggi siamo stati poco cinici. Ma comunque ci godiamo questo vantaggio. In Turchia dovremmo essere diversi davanti al portiere. Siamo stati un po’ superficiali nelle prime occasione. Poi se calci con il furore di Barak fai gol. Bene la panchina, dalla quale troviamo ancora il gol. In Europa non è mai facile. Su Biraghi – aggiunge Italiano – non ho capito l’ammonizione, e questa cosa mi fa arrabbiare. Sicuramente Biraghi non voleva a perdere tempo. Nei 15 minuti iniziali se segni molto è un vantaggio in trasferta. In casa hanno qualità diverse rispetto a oggi. In difesa non gli abbiamo concesso nulla, siamo stati attenti. Teniamoci stretto l’uno a zero”.