Firenze si prepara al festival più rock del 2019. Scatta il conto alla rovescia per la terza edizione di Firenze Rocks, che per 4 giorni alla Visarno Arena porterà in scena quello che potremmo definire un concerto in versione maxi, con stelle internazionali della musica che calcheranno il palco e si passeranno il microfono in una staffetta musicale unica.

Il programma dei live, presentato ufficialmente a Firenze, vanta nomi come The Cure, Eddie Vedder, Ed Sheeran, Tool, The Smashing Pumpkins e molti altri. Durante le 4 date della manifestazione, dal 13 al 16 giugno 2019, è attesa un’affluenza di 200mila persone.

Un villaggio rock a Firenze

Non solo un immenso palco a cielo aperto. Durante il festival all’Ippodromo del Visarno, nel parco delle Cascine, sarà allestito il “Firenze Rocks Village”, un’area da 6mila quadrati, con tante occasioni di svago e di intrattenimento, oltre a un angolo dedicato ai bambini.

Vediamo allora in dettaglio quali saranno i concerti 2019: ancora non sono stati resi noti gli orari delle esibizioni e quelli dell’apertura dei cancelli, ma si conosce già il programma di massima delle varie giornate.

Giovedì 13 giugno: la line up della prima giornata

Saranno i Badflower a inaugurare la terza edizione del festival: la band statunitense, fresca dal lancio dell’album debutto “Ok, I’m sick”, avrà l’onore (e l’onere) di suonare per prima. Spazio poi, sempre nella giornata di giovedì 13 giugno, alle sonorità rock progressive e metal di Skindred e Dream Theater.

Ad aprire la prima notte del festival fiorentino ci penseranno gli Smasing Pumkins e a seguire gli altri headliner, Tool, per l’unica data italiana.

Venerdì 14 giugno a Firenze rocks

La giornata del 14 giugno inizierà con l’esibizione di Snow Patrol, Zara Larsson e Matt Simons, ma il concerto più atteso (e più gettonato sul fronte dei biglietti) è quello di Ed Sheeran, una delle poche parentesi “pop” di un festival incentrato sulle diverse sfumature del rock, dal metal, fino al progressive.

Firenze a tutto rock, la terza giornata di festival

La band di apertura di sabato 15 giugno è la formazione inglese The Strutss. Nella stessa giornata il concerto di altri due gruppi british, Nothing But Thieve e The Amazons.

Prima dell’headliner salirà sul palco il premio Oscar Glen Hansard, musicista e attore irlandese, noto come voce e chitarra della band The Frames. Per l’esibizione di chiusura della terza serata Firenze Rocks torna ad ospitare dopo due anni il leader dei Pearl Jam, Eddie Vedder, per un’esibizione impedibile.

Cure in concerto per la giornata di chiusura

Stellare anche il programma dell’ultima giornata del festival. I primi a suonare nella Visarno Arena saranno i Sum 41, con il loro punk rock. A Firenze arriveranno anche Balthazar, band indie che proviene dal Belgio, e gli Editors. Il gran finale del festival rock di Firenze è affidato al concerto firmato dai Cure, per l’unica data italiana del gruppo capitanato da Robert Smith.

I biglietti e gli abbonamenti

In corso le prevendite, anche sul sito ufficiale della manifestazione. In questo articolo informazioni e prezzi dei biglietti per Firenze Rocks 2019.