Un webinar contro l’isolamento

Rimanere a casa, ormai si sa, è fondamentale per superare l’epidemia da coronavirus. Acnhe restando in casa però, grazie ai dispositivi multimediali e digitali, si possono ripensare il rapporti di amicizia, gli aperitivi ma soprattutto il lavoro, le conferenze e la condivisione di esperienze. A questo proposito, Produzioni dal Basso con il sostegno di Banca Etica, Assimoco e Etica SGR, propone un ciclo di conferenze digitali dal titolo “Attiviamo energie positive” dedicato a tutti ma soprattutto agli operatori del terzo Settore e del no profit.

Dal 18 marzo 2020 fino al 3 aprile, fine dell’isolamento previsto (per ora), ogni giorno esperti di fundraising, marketing, innovazione sociale, di consulenze e mondo digitale si alterneranno sulla piattaforma Go To Meeting per approfondire argomenti, strumenti e buone pratiche. Il ciclo di webinar è un’occasione di crescita e di condivisione digitale e solidale per generare confronto e progettare nuove strategie per quando tornerà la normalità.

A chi è rivolto?

I webinar sono aperti a tutti i curiosi ma con un particolare focus a tutti coloro che lavorano nel terzo Settore, nel non profit, nel mondo del volontariato. Sono invitati anche i freelance, i lavoratori cognitivi, le associazioni culturali, gli artisti, gli organizzatori di eventi, formatori, imprese e imprenditori sociali e cooperative!

Come si partecipa?

I partecipanti devono scaricare il software GoToMeeting e connettersi nel giorno e nell’ora indicata nel calendario, troveranno un pulsante “partecipa” che li metterà in contatto con i docenti, non è richiesta nessuna pre-registrazione.

Ognuno potrà interagire con i docenti attraverso un formulario Q&A per fare domande o suggerire spunti di riflessione. Le lezioni saranno poi disponibili in podcast, e potranno essere recuperate in momenti successivi.

Per chi non avesse una connessione internet a disposizione è attivo un servizio al telefono. Chiamando il numero 02 91 29 46 27 e digitando il codice di accesso 491-885-245 sarà possibile prendere parte alla conferenza via telefono o cellulare.

Per contribuire?

È possibile arricchire il programma di webinar proponendo il proprio argomento scrivendo a webinar@produzionidalbasso.com

Ci sono però alcune regole semplici: possono proporre momenti workshop solo professionisti riconosciuti in grado di sviluppare momenti formativi con argomenti concreti e utili per il contesto proposto e corredati di esempi e di buone pratiche.

Il calendario su www.attiviamoenergiepositive.it