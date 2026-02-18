- Pubblicità -

Prodotti e servizi destinati agli animali da compagnia: in Toscana cresce la pet economy che vale 552 milioni di euro, pari all’8,2% della spesa nazionale.

È quanto emerge da un’elaborazione flash dell’Ufficio Studi Confartigianato che traccia il quadro di un settore in forte espansione sia sul fronte della domanda delle famiglie sia su quello dell’offerta artigiana.

I numeri della pet economy in Italia e in Toscana

La spesa delle famiglie italiane per prodotti e servizi per animali da compagnia ha raggiunto nel 2024 i 6.747 milioni di euro, con una crescita del 76% negli ultimi dieci anni.

La Toscana si colloca al sesto posto per valore complessivo della spesa, con 552 milioni di euro (8,2% del totale nazionale).

Il territorio fiorentino tra le prime province italiane

A livello provinciale, Firenze supera i 150 milioni di euro di spesa: nel 2024 si attesta a 152 milioni di euro, pari al 2,3% del totale nazionale, posizionando il territorio fiorentino tra le prime province italiane per consumi legati alla pet economy.

Cresce l’offerta di servizi specializzati

Cresce e si struttura anche l’offerta di servizi specializzati. Alla fine del primo trimestre 2025, in Toscana si contano 252 imprese artigiane nei servizi di cura degli animali da compagnia, che rappresentano il 66,3% delle 380 imprese totali del comparto regionale, con 341 addetti nell’artigianato del settore.

Se si guarda alla provincia di Firenze, nel I trimestre 2025 risultano 48 imprese artigiane nei servizi di cura degli animali da compagnia, su un totale di 83 imprese del settore. L’incidenza dell’artigianato è pari al 57,8%, con 64 addetti nelle imprese artigiane. La dinamica annua risulta stabile (0%), mentre nell’arco di dieci anni la crescita è stata del +23,1%.

A livello nazionale, le imprese artigiane nei servizi di cura degli animali da compagnia sono 3.440 e rappresentano il 59,0% delle 5.826 imprese totali del comparto; nell’ultimo anno segnano una crescita del +5,2% e nell’arco di dieci anni risultano praticamente raddoppiate (+92,3%).