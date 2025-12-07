Ct Massa Lombarda – Match Ball Firenze 4-1 Il sogno scudetto svanisce

- Pubblicità -

Il sogno del Match Ball Firenze di conquistare lo scudetto del tennis italiano maschile svanisce proprio in finale sui campi in veloce della Stampa Sporting Torino. La formazione del presidente Casamonti viene sconfitta 4-1 dal Ct Massa Lombarda e a festeggiare lo scudetto è la formazione romagnola.

Dopo i singolari il team romagnoli è andato avanti 3-1 con le vittorie di Bilardo su Meduri 63 61 poi il pareggio grazie a Lorenzo Sciahbasi su Lorenzo Rottoli 46 63 64 Francesco Forti con un doppio 63 supera Gianmarco Ferrari e Giulio Zeppieri conquista il 3-1 vincendo su Martin Tiffon 63 76

Al doppio la coppia Bilardo Rottoli sconfigge Ferrari – Sciahbasi 36 64 10-7

“Essere giunti in finale è stato un grande risultato – spiega il vice presidente del Match Ball Firenze Leonardo Casamonti – peccato ma il Ct Massa Lombarda è stato più bravo di noi in questa occasione e bisogna applaudire i vincitori e ci riproveremo il prossimo anno”

Jacopo Bilardo (Massa Lombarda) – Andrea Meduri (Firenze) 63 61

Lorenzo Sciahbasi (Firenze) – Lorenzo Rottoli (Massa Lombarda) 46 63 64

Francesco Forti (Massa Lombarda) – Gianmarco Ferrari (Firenze) 63 63

Giulio Zeppieri (Massa Lombarda) – Martin Tiffon (Firenze) 63 76(4)

Lorenzo Rottoli/Jacopo Bilardo (Massa Lombarda) – Gianmarco Ferrari/Lorenzo Sciahbasi (Firenze) 36 63 10-7