Savino Del Bene Volley: la regular season termina con un KO che non fa male

Nella 26ª e ultima giornata della regular season di Serie A1, 41ª partita stagionale, la Savino Del Bene Volley di coach Gaspari viene sconfitta per 3-0 sul campo della Numia Vero Volley Milano. Un risultato ininfluente ai fini della classifica: Scandicci era già matematicamente certa del secondo posto, mentre Milano, con qualsiasi vittoria, sarebbe rimasta terza.

Nel primo set la Savino Del Bene Volley ha lottato punto a punto fino al 9-8, poi Milano ha allungato chiudendo 25-19. Nel secondo equilibrio fino al 13-13, prima del break decisivo delle lombarde (20-16) per il 25-21. Nel terzo Scandicci è partita meglio (1-4) e ha combattuto fino al 23-23, ma nel finale Milano ha chiuso 25-23.

Dal punto di vista statistico, la Savino Del Bene Volley ha chiuso con il 33% in attacco contro il 47% delle avversarie, pagando soprattutto la maggiore efficacia offensiva milanese. Buoni i numeri in ricezione (67% di positiva, 37% di perfetta), mentre Scandicci ha perso la battaglia dei muri vincenti per 9 a 5. A livello individuale, Mancini ha messo a referto 10 punti come Franklin, mentre Ruddins ha chiuso da miglior realizzatrice della squadra con 11 punti.

La Savino Del Bene Volley ha così terminato la stagione regolare al secondo posto con 62 punti, frutto di 22 vittorie e 4 sconfitte, e nei playoff affronterà la testa di serie numero 7, il Volley Bergamo.

Prima però l’attenzione si sposterà sull’Europa: le toscane torneranno in campo mercoledì 25 febbraio alle ore 18.00 al Pala BigMat di Firenze contro la Igor Gorgonzola Novara per la gara di ritorno dei Play Off di CEV Champions League.

Si ripartirà dal 3-1 dell’andata in favore della formazione piemontese: servirà una prova di alto livello per ribaltare il risultato e conquistare l’accesso ai quarti di finale.

La cronaca

La squadra di coach Lavarini scende in campo con la diagonale Bosio-Egonu, Pietrini e Piva come schiacciatrici, mentre al centro ci sono Danesi e Sartori. Il libero è Fersino.

La Savino Del Bene Volley gestisce le energie in vista del prossimo impegno di CEV Champions League e coach Gaspari schiera un 6+1 titolare composto da Bechis al palleggio, Ruddins opposta, le schiacciatrici sono Bosetti e Franklin. Al centro l’inedito duo formato da Graziani e Mancini, mentre il libero è Brenda Castillo.

1° Set

Nel primo set regna l’equilibrio fino al 9-8, con Egonu e Ruddins protagoniste. Il primo break di Milano arriva con l’ace di Piva per il 15-12. Nel finale la squadra di Lavarini allunga con una Egonu dominante, ma la Savino Del Bene Volley rientra fino al 21-18. Le padrone di casa non mollano la leadership nel set e chiudono 25-19 ancora con Egonu.

2° Set

Set equilibrato fino al 13-13, ma è ancora una volta Milano a piazzare il break decisivo, con Egonu autrice di due punti consecutivi (19-16) e con Danesi a firmare il 20-16. La Savino Del Bene Volley cerca di rientrare con Graziani (21-18), ma dopo il timeout Milano riprende controllo. Nel finale, con Akimova e un errore al servizio di Ruddins, Milano chiude 25-21 e porta a casa anche il secondo parziale.

3° Set

Parte meglio la Savino Del Bene Volley, che vola sull’1-4 con l’ace di Franklin e un errore di Egonu. Milano reagisce subito: muro di Egonu e punto di Danesi per il 6-4. Da metà set in poi è lotta punto a punto. L’ace di Mancini (9-10) e gli attacchi in primo tempo tengono avanti la Savino Del Bene Volley, ma Egonu risponde (12-11). Nel finale si arriva sul 19-20 che costringe Milano al timeout, ma al rientro in campo il muro riporta il punteggio in parità. Lo sprint conclusivo è ad alta tensione: sul 23-23 è ancora Egonu a prendersi la squadra sulle spalle, firmando il 24-23 e poi l’ace del 25-23, che chiude set e partita.

Marta Bechis post-partita: “Noi siamo davvero molto soddisfatte del percorso che abbiamo fatto fino ad ora ed effettivamente siamo molto felici di essere arrivate a questo appuntamento e a quest’ultima partita di campionato con un secondo posto ormai blindato. Questo ci ha permesso di fare turnover, ma non solo: anche di vivere la partita in maniera un pochino differente, un po’ più rilassata e soprattutto di cercare di ricaricare le energie per una partita per noi molto importante che ci sarà mercoledì in Champions League. È stato bello venire qui a giocare in un’arena così piena e così calorosa, però in questo momento la nostra priorità probabilmente era un’altra e quindi abbiamo fatto una buona partita. Loro sono state superiori in diversi frangenti, noi abbiamo comunque tenuto, però i complimenti vanno a Milano che ha chiuso in bellezza. Noi siamo soddisfatte del nostro percorso”

Numia Vero Volley Milano – Savino Del Bene Volley: 3-0 (25-19, 25-21, 25-23)

Numia Vero Volley Milano: Miner, Gelin (L2), Bosio 1, Modesti n.e., Pietrini 10, Sartori 4, Danesi 7, Kurtagic n.e., Cagnin, Lanier n.e., Egonu 27, Akimova 1, Piva 15, Fersino (L1). All. Lavarini.

Savino Del Bene Volley: Traballi (L2) n.e., Bechis 1, Skinner n.e., Castillo (L1), Ruddins 11, Franklin 10, Ribechi, Bosetti 2, Ognjenovic n.e., Mancini 10, Graziani 8, Nwakalor n.e., Antropova n.e., Weitzel n.e.. All.: Gaspari.

Arbitri: Saltalippi – Giardini

Durata: 1 h 28′ (27′, 24′, 30′)

Attacco Pt%: 47% – 33%

Ricezione Pos% (Prf%): 63% (32%) – 67% (37%)

Muri Vincenti: 9-5

Ace: 2-2

MVP: Fersino

Spettatori: 5296