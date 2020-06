L’auto, una scelta sempre più difficile e importante

Tutti noi, chi per esigenze lavorative e chi per motivi personali, ci ritroviamo ad aver bisogno di una buona automobile in grado di aiutarci nella vita di tutti i giorni. Potremmo sicuramente fare affidamento ai mezzi pubblici, ma incappando nelle problematiche legate all’emergenza coronavirus: meno posti a bordo di bus e pullman (e il rischio di restare a piedi e di dover aspettare la corsa successiva), e regole stringenti anti-contagio.

Affidarsi ai professionisti del settore

A questo punto della situazione, la scelta più saggia da fare è quella di comprare un’auto di proprietà, o al massimo noleggiarne una, ma a chi possiamo affidarci con sicurezza, senza il rischio di venire truffati o raggirati nel peggiore dei modi?

Facendo alcune indagini sul web, siamo venuti a conoscenza del servizio di Ugolini Motors, molto di più di un semplice concessionario, una specie di azienda tuttofare del settore automobilistico, che mette a disposizione dei propri clienti molti vantaggi e servizi utili; andiamo a scoprire meglio di cosa si tratta, e se può rappresentare davvero una valida alternativa per chi è alla ricerca di un veicolo.

Ugolini Motors, la concessionaria “amica”

Quando abbiamo dato per la prima volta un’occhiata ad Ugolini Motors, il primo termine che ci è venuto in mente di associarle è stato “amica”. Perché mai una semplice concessionaria dovrebbe essere definita amica? Innanzitutto perché mette a disposizione del conducente un vasto catalogo di vetture da cui è possibile scegliere, partendo da jeep per le vacanze in famiglia, fino a prodotti a km0 e vetture aziendali.

Qualora non siate pronti ad effettuare l’acquisto, potete sempre optare per il noleggio, disponibile sia per breve che per lungo termine. Fortunatamente le sorprese non finiscono qui, Ugolini è contemporaneamente anche un’officina. Che abbiate bisogno di ricaricare il clima, fare il tagliando o igienizzare gli interni, Ugolini Motors sarà continuamente al vostro fianco.

Dobbiamo ammettere che sono davvero poche le concessionarie che possono vantare un servizio di compravendita e assistenza così forte e ben organizzato, che non si impegni solo durante il momento dell’acquisto, ma anche quando si tratta di fare della semplice manutenzione al veicolo, senza mai lasciare solo il cliente.

Qualora vogliate una prova concreta di ciò che vi abbiamo appena raccontato, potete sempre far visita alla sede ufficiale in Via Pietro Caiani 54, a Borgo San Lorenzo (Firenze).

Acquistare un’auto oggi, vale la pena?

Comprare un’automobile significa impegnare diverse migliaia di euro dei propri risparmi o del proprio stipendio mensile, non è sicuramente una scelta da prendere alla leggera. Sicuramente se abitate a pochi minuti dal posto di lavoro, in una città con servizi pubblici ben organizzati e gestiti, potrebbe non sembrarvi necessaria, tuttavia le situazioni di bisogno si verificheranno sicuramente.

Una delle più comuni è proprio l’estate, periodo in il prezzo di biglietti aerei e treni, aumenta considerevolmente a causa del grande afflusso di clienti. In questo caso poter viaggiare in automobile si rivelerà un lusso che vi farà risparmiare diverse centinaia di euro. Anche se abitate lontani dalla vostra famiglia, magari in una regione diversa, potreste dover aver bisogno di tornare da loro per una situazione d’emergenza, e l’auto sicuramente accorcerà i tempi.

Qualora non vogliate cimentarvi in un investimento di questa portata, potete sempre scegliere il noleggio, disponibile sia per breve che per lungo periodo. Così facendo potrete ugualmente usufruire di un’automobile, e avere inclusi diversi servizi a poco prezzo.

A cura di Web Agency Prime