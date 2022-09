Crema viso: ecco come scegliere quella giusta

Pubblicità

Negli ultimi anni in molti, donne e uomini, hanno compreso l’importanza di una skincare routine. Per una giusta skincare routine è necessario trovare i giusti prodotti in base al proprio tipo di pelle, motivo per cui abbiamo deciso di scrivere per voi una guida.

Prima di capire come riuscire a trovare la crema giusta per la vostra skincare routine

Le proposte presenti sul mercato sono oggi tantissime e per tutte le esigenze e per questo è essenziale capire bene il tipo di pelle di cui si è in possesso, per evitare di peggiorare eventualmente la propria situazione.

Primo step: capire il tipo di pelle

La prima cosa da fare per poter dare inizio alla propria skincare routine è quella di capire il proprio tipo di pelle.

Per farlo occorre sicuramente effettuare un’attenta osservazione visiva, ma non basta farlo davanti allo specchio per qualche minuto, quello che occorre è verificare come questa cambia con il variare delle condizioni atmosferiche o comunque gli agenti esterni.

In generale, la pelle sana e priva di problematiche di altra origine (ad esempio ormonali), si suddivide in: pelle secca, pelle grassa, pelle mista e pelle normale.

La pelle secca è quella sensibile e che si arrossa spesso, motivo per cui occorre puntare sull’idratazione.

La pelle grassa è caratterizzata da una produzione eccessiva di sebo che determina un effetto “lucido”.

La pelle mista presenta la cosiddetta zona T composta da mento, naso e fronte tendenzialmente grassa e il resto della pelle è secco o normale.

La pelle normale non ha problematiche di nessun tipo ma che comunque va curata e mantenuta soprattutto per l’eventuale presenza di impurità.

Soluzioni per la pelle secca

La pelle secca è un tipo di pelle potenzialmente fastidioso soprattutto in inverno perché tende a diventare più secca ed in estate perché facilmente irritabile.

In questo caso quello di cui c’è maggior bisogno è sicuramente una crema dall’alto potere idratante, presente nelle skincare routine di tutti, indipendentemente dal tipo di pelle, ma che in chi ha la pelle secca è la vera protagonista.

L’obiettivo della propria crema idratante in chi ha la pelle secca è quello di ricreare un film lipidico sulla pelle che funga da protezione dagli agenti esterni e dalle condizioni ambientali in generale.

Tra gli ingredienti maggiormente in grado di fare questo, troviamo: la cera d’api, il burro di cacao, il latte, il burro di karité, l’olio d’oliva e l’olio di mandorle.

Non occorre dimenticare, poi, l’acido ialuronico, una molecola altamente idratante e in grado di trattenere l’acqua, determinando una maggiore elasticità della pelle.

Kiehl’s ha la sua linea di creme idratanti pensate per tutti i tipi di pelle perché sa quanto l’idratazione sia importante nella skincare ruotine. Vi sono creme pensate per pelli sensibili, pelli miste, pelli grasse, senza dimenticare chi ha necessità di distendere e ringiovanire, chi desidera illuminare la propria pelle o chi desidera ridurre le macchie del proprio viso.