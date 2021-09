Imparare a fare trading con un conto demo gratuito

Senza dubbio, negli ultimi anni, avrai sempre più spesso sentito parlare di cose di cui non eri minimamente a conoscenza, e ascoltato nomi o concetti a te completamente ignoti fino a un secondo prima. Tutto questo è semplicemente la conseguenza di un mondo che si evolve con una rapidità sorprendente, ma non ci deve spaventare o preoccupare: quello che possiamo fare è cercare di rimanere al passo coi tempi, aggiornandoci in modo adeguato. In questo articolo, ad esempio, ci occuperemo di trading e di trading online: siamo sicuri che queste parole non ti giungeranno nuove, ultimamente se ne parla sempre più spesso. Ecco, il nostro obiettivo è provare a fare un po’ di chiarezza su questa materia.

Chi è e cosa fa un broker

Partiamo dall’inizio, e proviamo a dare una definizione di broker, la cui funzione è quella di agire in veste di intermediario, ponendosi come ponte ideale di congiunzione fra la domanda e l’offerta di capitali, ovvero fra chi sceglie di investire in borsa e la borsa stessa. In seguito all’enorme espansione che sta conoscendo il settore degli investimenti, il mercato ci propone una offerta sempre più ampia e variegata di broker, come ad esempio iBroker, ognuno con le proprie caratteristiche e peculiarità. Ma ovviamente è fondamentale avere gli strumenti adatti e le giuste conoscenze per poter valutare a fondo ogni proposta e stabilire quale sia quella la più adatta alle nostre esigenze e ai nostri obiettivi di investimento. Il parametro più importante, per chiunque, è senza dubbio quello riguardante il livello di affidabilità e di sicurezza del broker a cui ci rivolgeremo, ma sono tantissimi gli elementi da prendere in considerazione per poter fare la scelta più ragionevole.

La piattaforma iBroker

In un contesto così ampio e variegato, iBroker è in grado di distinguersi in modo rilevate come broker online grazie ad una notevole serie di caratteristiche che lo rendono un’eccellenza nel suo settore: partiamo dalla piattaforma, estremamente semplice ed intuitiva, con una interfaccia adatta anche agli utenti meno esperti. Inoltre, l’elevato di sicurezza offerto garantisce agli utenti di potersi muovere in completa libertà e senza alcun rischio su tutti i mercati e per un enorme numero di prodotti. Altro elemento da sottolineare, è l’attenzione posta ai clienti nell’ambito delle commissioni: iBroker, a differenza della maggior parte dei suoi competitor, fonda il proprio guadagno esclusivamente sulle commissioni e, quindi, non lucra in alcun modo sulle eventuali perdite dei clienti, mostrando così un grande livello di etica e professionalità.

Il grande vantaggio del poter imparare con dei conti demo

Fra le tante, una delle caratteristiche più importanti della piattaforma iBroker è quella di offrire la possibilità di aprire un conto demo gratuito: questa opportunità consente agli utenti alle prime armi di imparare senza correre rischi: sarà sufficiente registrarsi sul sito e creare un proprio account con un conto demo, attraverso il quale effettuare tutte le operazioni che sono consentite in un conto reale alle effettive condizioni di mercato, ma senza alcun investimento, e quindi esercitandosi e aumentando il proprio livello di competenza senza rischiare il proprio capitale.

In collaborazione con iBroker