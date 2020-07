Polizze RCA, aumentano i preventivi online durante il lockdown

Nel periodo di lockdown le richieste di preventivi assicurativi online hanno avuto un incremento del 310%. Dovere rimanere in casa ha posto gli utenti dinanzi al bivio di sospendere temporaneamente la polizza o rinnovarla/attivarla online.

Nel mercato assicurativo si distinguono già da molti anni le compagnie online, attrezzate per mettere gli utenti nelle condizioni di elaborare in autonomia il proprio preventivo comodamente da smartphone e pc. Tra queste si distingue Genertel, che mette a disposizione sul proprio sito web un preventivatore online, attraverso il quale è possibile calcolare il preventivo dell’assicurazione auto.

Un sistema estremamente intuitivo che consente in pochi click di ottenere il proprio prospetto di polizza, selezionando quella più consona alle proprie esigenze. Le opzioni disponibili sul sito e sull’app della compagnia rispondono alle necessità dei guidatori. Tra queste si distinguono innanzitutto le garanzie accessorie, che combinate tra loro possono mettere al riparo il veicolo e il conducente da ogni evenienza. In questo senso l’offerta spazia tra le più classiche coperture a tutela di furto e incendio, fino alla protezione in caso di atti vandalici o eventi atmosferici.

Per i guidatori amanti degli animali sono previste anche le formule che combinano le garanzie di tutela in caso di 4 zampe a bordo o collisione con animali selvatici. Genertel mette inoltre a riparo i suoi clienti offrendo loro la possibilità di inserire nel contratto la garanzia accessoria che copre i danni derivanti da collisioni contro veicoli non assicurati.

Le opzioni Go Different e Quality Driver, invece, rientrano nella più ampia copertura assicurativa telematica che prevede l’istallazione della scatola nera sul proprio veicolo e l’attivazione di un dispositivo di monitoraggio sul proprio smartphone.

Attraverso questi strumenti il guidatore può monitorare costantemente la posizione della propria auto, le proprie performance di guida, ricevere consigli per migliorarla e ottenere anche sconti sul rinnovo della polizza a fronte di uno stile di guida particolarmente prudente e virtuoso.

Per ottenere il preventivo online è sufficiente inserire solo pochi dati, tra cui targa del mezzo e anagrafica del guidatore. In pochi passaggi la compagnia restituirà il prospetto di costo del premio finale in modo da consentire agli utenti di valutare la convenienza dell’offerta e stipulare il contratto senza la necessità di recarsi in filiale.

Informazione pubblicitaria