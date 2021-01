Quanto costa prendere casa in affitto nei quartieri storici di Firenze?

Firenze è una città molto affascinante e crocevia di turisti provenienti da tutto il mondo, da tempo immemore. Il commercio, le bellezze architettoniche, i musei, le vie del centro attirano molti visitatori sia per ragioni meramente ludiche che più strettamente professionali. Questo si traduce in una costante ricerca da parte dei suoi avventori di appartamenti in affitto più o meno brevi a seconda delle finalità che li conducono nella città d’arte per eccellenza.

La tendenza, in ogni caso, rimane quella di preferire le zone più afferenti al centro storico che alla periferia. È proprio in quest’area della città che sono concentrate le principali attrattive e, di conseguenza, la ricerca da parte dei fuori sede di ottime sistemazioni in affitto. I quartieri presi d’assalto sono prevalentemente quattro, da sempre considerati i pilastri storici del capoluogo toscano.

Si tratta di rioni che vengono identificati con i nomi dei luoghi sacri che ospitano e sono noti anche per le sfide a calcio che normalmente hanno luogo ogni anno, il calcio in livrea. Il primo tra tutti è il quartiere di Santa Maria Novella, come il nome della storica Basilica, ed è collocato nella parte nord-ovest della città. Nel suo perimetro sono inclusi monumenti famosi in tutto il mondo, come Ponte Vecchio, il lungarno, Porta al Prato.

Al lato opposto, quindi nel quadrante nord-est della città, si staglia il quartiere di San Giovanni, che include, invece, parte di Borgo Pinti, Borgo degli Albizi, del Mercato Vecchio e il Corso. Nell’area Sud della città, invece, c’è Santa Croce, circoscritta tra Porta a Pinti, l’Arno, le vie di Calimara e di Por S. Maria.

Infine, Santo Spirito viene identificato, prevalentemente, per l’omonima Basilica. Insomma, un vero potpourri di palazzi e chiese che farebbero gola a chiunque, come cornice alla propria abitazione. La vera questione, appunto, è trovare un’abitazione che coniughi la collocazione in zone così rinomate, in condizioni strutturali accettabili e prezzi abbordabili.

Si sa, infatti, che più ci si avvicina alle aree centrali di una città così importante come Firenze, più aumenta la pressione sul portafoglio, in termini di costi d’affitto. Ecco perché ricorrere a uno strumento di supporto come ZappyRent, in grado di presentare innumerevoli proposte di affitti a Firenze, in modo semplice intuitivo e vantaggioso, può fare la differenza in termini di costi e tempi.

ZappyRent è una piattaforma online specializzata negli affitti di appartamenti, completamente gratuita e di facile consultazione. Le proposte pubblicate dai proprietari sono infatti organizzate per città, budget, formula abitativa, periodo di permanenza e zona. Impostando questi pochi parametri si potranno visualizzare solo gli annunci più in linea con le proprie esigenze, evitando così di perdere tempo con proposte poco allettanti.

Circoscrivendo la ricerca ai quartieri storici di Firenze, non sarà difficile scovare offerte estremamente vantaggiose e convenienti in termini di canoni di locazione. Scrutando tra le diverse proposte, infatti, visibili sulla mappa, si possono individuare offerte molto convenienti nel quartiere di Santa Croce, dove i prezzi degli appartamenti partono da 400 euro.

Leggermente più caro, invece, il quartiere di San Giovanni con 500 euro al mese. Santa Maria Novella e Santo Spirito quelli con i costi d’affitto più cari, che si attestano sugli 800 euro al mese. Per completare la consultazione, cliccando su ogni annuncio, si possono scoprire i dettagli relativi alle caratteristiche dell’immobile, il prezzo, una galleria immagini e la possibilità di rilanciare anche una controproposta nel caso il prezzo sia leggermente superiore alle proprie disponibilità.

Informazione pubblicitaria