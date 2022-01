Riaprono le iscrizioni ai corsi di lingua cinese dell’Istituto Confucio Firenze

Riaprono le iscrizioni ai corsi di lingua cinese dell’Istituto Confucio di Firenze per la sessione primaverile. Una nuova opportunità per chi ha la necessità o la curiosità di intraprendere lo studio della lingua cinese.

L’Istituto Confucio Firenze è uno dei dodici istituti Confucio in Italia nati dalla collaborazione delle Università italiane e quelle cinesi con l’obiettivo di promuovere lo studio della lingua e della cultura cinese in Italia. L’IC fiorentino nasce sette anni fa dalla collaborazione fra l’Università di Firenze e la Tongji University di Shanghai e ha sede in via Santa Reparata all’interno del Dipartimento Lingue Letterature e Studi Interculturali.

I corsi dell’Istituto Confucio Firenze

Le opportunità di studio sono numerose e aperte a chiunque, non solo agli studenti dell’Università: l’Istituto offre corsi di lingua di livello elementare, intermedio e avanzato e organizza numerosi eventi e attività culturali per promuovere i molteplici aspetti della cultura cinese. L’istituto offre inoltre importanti borse di studio per poter soggiorni di studio in Cina.

Le iscrizioni alla sessione primaverile

Le iscrizioni alla sessione primaverile dei corsi di lingua rimarranno aperte fino al 16 febbraio. I corsi inizieranno il 28 febbraio, come sempre saranno suddivisi secondo livelli (base, intermedio e avanzato) e avranno durata totale di cinquanta ore. Le lezioni saranno tenute per metà da docenti italiani e per l’altra metà da docenti madrelingua cinese. Anche quest’anno, vista l’attuale situazione di incertezza dovuta all’emergenza sanitaria, i corsi verranno tenuti esclusivamente su piattaforma online.

Di seguito tutti i dettagli su orari, costi e modalità di iscrizione: https://www.istitutoconfucio.unifi.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=294