I migliori trattamenti anti-rughe

La pelle risente del passare del tempo mostrando con l’avanzare degli anni, l’insorgere di linee, rughe e segni di espressione. Il modo migliore per mantenerla elastica e luminosa ad ogni età è trovare il trattamento giusto, che ne minimizzi gli inestetismi donando quotidianamente levigatezza e splendore. Scopri le migliori formule proposte dalla ricerca cosmetica più avanzata e i più efficaci rimedi per le rughe.

Rimedi per le rughe

Nessuno ama avere rughe sul viso ed è desiderio comune poterle ridurre al minimo mostrando sempre una pelle il più possibile giovane, levigata, compatta e luminosa.

Sebbene siano una conseguenza naturale dovuta all’età, rughe e segni del tempo risultano sempre inestetismi fastidiosi e tutti vorrebbero conoscere i rimedi più efficaci per ridurne al massimo la visibilità e la presenza. Prima ancora di scegliere i prodotti di bellezza più adatti è bene ricordare che per ringiovanire la pelle esistono formidabili rimedi naturali, primo tra tutti un corretto e sano stile di vita.

Se non si beve abbastanza e non si pone attenzione a un’alimentazione che sia varia, leggera, ricca di fibre e vitamine, la pelle perde di idratazione e peggiora in termini di elasticità e compattezza. Anche il vizio di fumare o eccedere nel consumo di alcolici incide visibilmente sulla salute dell’epidermide invecchiandola in modo precoce. Tutte queste considerazioni sono alla base di ogni rimedio efficace e vengono prima ancora di qualsiasi cosmetico.

Da cosa dipendono le rughe

Le rughe sono provocate dalla graduale perdita di elasticità a cui la pelle è soggetta con il processo di invecchiamento.

Più passa il tempo, infatti, più la pelle riduce la propria capacità di produrre elastina e collagene, proteine essenziali del tessuto connettivo che agiscono per mantenere i tessuti elastici, sodi e compatti.

Con l’avanzamento dell’età la pelle sintetizza con maggiore difficoltà anche l’acido ialuronico, fondamentale per il mantenimento nell’epidermide del giusto grado di idratazione e di turgidità che serba la cute fresca e giovane.

Il ridotto grado di idratazione inoltre abbassa la produzione di sebo rendendo la pelle più secca, sottile e inaridita. È per questo che sulla base di una pelle meno elastica iniziano a formarsi segni e pieghe destinati a diventare sempre più marcati e visibili.

Le zone del viso più colpite sono il contorno occhi, la fronte e la parte che circonda il naso e la bocca.

Di solito, le rughe iniziano a comparire sulla pelle delle donne tra i 20 e i 25 anni, su quella degli uomini tra i 25 e i 30 anni. Sul loro insorgere incidono l’età, i fattori genetici e ambientali, lo stile di vita, la prolungata esposizione al sole, lo stress, la mancanza di sonno, l’abitudine al fumo e all’alcol.

Alle rughe che si manifestano con l’avanzare dell’età si sommano i segni di espressione, che si formano come conseguenza dei movimenti che facciamo più di frequente con i muscoli del viso. Ridere, imbronciarci, manifestare dubbi, perplessità, interrogativi attraverso il volto costituiscono motivi di stress per la pelle che risulta così più facilmente soggetta alla formazione delle rughe.

Consigli sui prodotti anti-rughe più efficaci

Tra le numerose proposte cosmetiche in ambito di anti-rughe, L’Oréal Paris propone un trattamento estremamente efficace e assolutamente da provare.

Si tratta del potente anti-età Revitalift Filler, arricchito di acido ialuronico, che in un’avanzata formula disponibile in pratiche ampolle, esercita sulla pelle del viso una decisa azione rimpolpante e ringiovanente dal risultato apprezzabile già dopo i primi soli 7 giorni.

Grazie al formato monodose, i benefici della formula e la sua freschezza vengono garantiti ad ogni applicazione e il cosmetico non perde mai di efficacia.

Il trattamento intensivo, a base di acido ialuronico puro e vitamina B5 rimpolpa e ridensifica la trama cutanea agendo in profondità per aumentare l’elasticità cutanea e fornire alla pelle il giusto apporto nutritivo e idratante.

Già dopo la prima applicazione la pelle appare idratata in profondità. Dopo l’intero trattamento di 7 giorni l’epidermide è ringiovanita e rimpolpata.

Assolutamente da provare.

In collaborazione con ReleVanty