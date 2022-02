Software revisione legale: lo strumento che migliora e certifica il lavoro

Ogni azienda è sottoposta periodicamente a mansioni e incombenze molto importanti tra cui la revisione contabile legale. Questo è un aspetto che può risultare critico o difficoltoso per le realtà che stanno crescendo di questi tempi ed è proprio per questo che una delle migliori soluzioni per non commettere errori o passi avventati è quello di dotarsi di un software per la revisione legale dei conti.

Questo aspetto richiede la presenza di operatori contabili qualificati preposti a svolgere periodicamente la revisione legale come stabilito proprio dalla legge. Tuttavia con il supporto di strumenti complessi ed automatizzati oggi è possibile snellire tale procedura e superare i controlli di bilancio in modo sicuro, pratico e certificato. Vediamo come.

Cosa prevede la legge in materia di revisione legale?

La legge stabilisce che il procedimento della revisione legale dei conti è vincolato a regole e a principi base che ogni revisore è tenuto a conoscere e perseguire. Il tutto concorre a coadiuvare il suo operato nell’espletare le sue funzioni per il raggiungimento del fine specifico che non è altro che l’accertamento della veridicità del bilancio nel quale non siano presenti errori significativi tali da renderlo inattendibile.

I principi che vincolano la revisione legale, come da direttiva CE 43/2006 e recepiti dal Decreto Legislativo 39/2010 sono quelli di indipendenza, integrità, obiettività, competenza, riservatezza, professionalità e diligenza.

Ebbene tali principi coincidono perfettamente con quelli che vengono perseguiti dal software di revisione legale, strumenti che guidano il Revisore o la Società di Revisione nel corso dell’intero processo. Non solo. Tale strumento è pensato anche per agevolare il lavoro suggerendo piani di controllo ottimizzati grazie alle funzioni di archiviazione e storicizzazione con le quali il lavoro viene certificato in caso di controlli di qualità.

Perché scegliere il software revisione legale?

Nell’eseguire le attività del processo di revisione legale, infatti, sono state evidenziate una serie di esigenze tra cui la definizione di step e metodi rigorosi, l’esecuzione di calcoli sul rischio per definire la strategia di revisione, la condivisione del lavoro con altri membri del team e la dimostrazione della correttezza della revisione per l’eventuale arrivo di controlli di qualità.

Tutte queste esigenze possono sicuramente essere svolte dal team di Revisori o dal Revisore incaricato ma comportano tempo, denaro e oneri molto complessi che oggi possono essere semplificati e messi al sicuro proprio dal software di revisione legale. Come?

Grazie all’automatizzazione, il processo che mappa e traccia ogni fase della revisione evitando errori e imprecisioni e sfruttando algoritmi di intelligenza artificiale specifici. Questi sono in grado di ottimizzare la strategia di revisione minimizzando il volume dei controlli da effettuare a parità di rischio.

Tutti i vantaggi del software di revisione legale

In conclusione il software di revisione contabile è in grado di valutare il rischio e di eseguire controlli attraverso analisi sofisticate con le quali l’azienda incrementa in modo significativo l’accuratezza e la precisione delle Revisioni Legali.

Il tutto, ovviamente avviene tramite la sicurezza del cloud, uno spazio in cui tutta la documentazione è sempre ben organizzata e reperibile, oltre che aggiornata in tempo reale.

In definitiva si tratta della miglior scelta aziendale da compiere per chi vuole operare con trasparenza e precisione e, soprattutto, operare in modo semplificato per avere sempre sotto controllo i bilanci, gli andamenti e le possibili strategie future per preservare l’azienda dal rischio.