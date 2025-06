Mercoledì 4 giugno secondo appuntamento con Villa Vittoria Cultura

- Pubblicità -

Si terrà mercoledì 4 giugno alle ore 18,15 il secondo appuntamento della stagione 2025 di VILLA VITTORIA CULTURA che anche quest’anno mette in campo personalità del mondo della cultura e dell’attualità in grado di attrarre un pubblico sempre più numeroso e appassionato. Protagonista Alessandro Martire con il suo libro “Il pensiero dei nativi americani” (Edizioni Giunti).

Il libro

Sarà il presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini, a presentare la serata, dopo un discorso introduttivo di Giovanni Fittante, patron di Villa Vittoria Cultura. Seguirà l’intervento dell’autore del libro, che dal 1994 guida l’Associazione culturale Wambli Gleska, l’unica legittimata in Italia e all’Onu a rappresentare la Nazione nativa americana dei Lakota Sioux per la difesa e riconoscimento dei diritti inviolabili dei Popoli nativi americani e dei Lakota in osservanza anche alla dichiarazione mondiale dei popoli Indigeni sottoscritta a Ginevra nel 2007.

- Pubblicità -

Le istituzioni locali sono sempre state al fianco dei Popoli nativi, con la sottoscrizione di ben 25 ‘protocolli di amicizia’ firmati dal Comune di Firenze, Regione Toscana e Città metropolitana a sostegno dei Lakota Sioux e in difesa dei profondi valori culturali, etnici, ambientali ed etici di questi popoli che hanno sempre rispettato la figura e il ruolo della donna, puntando sulla sua ‘sacralità’.

L’autore

Il libro ripercorre la vita intensa e ‘avventurosa’ di Alessandro Martire a partire dal momento in cui, giovane studente della fine degli anni Settanta, arrivò dai Lakota, venne accolto dagli Anziani, passando ad una spiritualità nativa, divenendo egli stesso “danzatore del sole e custode di Sacra Pipa”, e ricevendo l’incarico di portare oltre oceano la cultura di questi popoli. L’autore recentemente è stato anche Technical advisor for Native American ed attore non protagonista del film di Matteo Zoppis e Alessio Rigo de Righi dal titolo “Testa o croce” con Alessio Borghi e l’attore americano John Cristopher Reilly, presentato a Cannes nella 78° edizione in “Certain regards”, che sarà in premiere proprio in Toscana in autunno.