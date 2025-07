Fiorentina, partita la campagna abbonamenti 2025/2026

- Pubblicità -

La nuova stagione calcistica è alle porte e l’ACF Fiorentina ha ufficialmente aperto la campagna abbonamenti 2025/26, con diverse novità, conferme e sconti per i tifosi più fedeli. La prelazione per gli abbonati della stagione 2024/25 è già attiva, con la possibilità di rinnovare il proprio posto o sceglierne uno nuovo a tariffa agevolata.

Fasi della campagna abbonamenti Fiorentina 2025/26

La campagna si articolerà in cinque fasi, con date e condizioni specifiche:

Fase 1 – Prelazione abbonati 2024/25

Dal 9 luglio ore 12:00 al 15 luglio ore 11:59, gli abbonati della scorsa stagione potranno confermare il proprio posto o sceglierne uno nuovo tra quelli disponibili, beneficiando della tariffa di prelazione.

Fase 2 – Ex abbonati 2023/24 + prelazione 2024/25

Dal 15 luglio ore 12:00 al 21 luglio ore 11:59, potranno acquistare un nuovo abbonamento anche gli ex abbonati della stagione 2023/24, accedendo comunque al prezzo agevolato. La prelazione per gli abbonati 2024/25 rimarrà attiva.

Fase 3 – Vendita libera + ex abbonati + prelazione

Dal 21 luglio ore 12:00 al 28 luglio ore 18:00, parte anche la vendita libera dei posti disponibili. Contestualmente, continuano le condizioni favorevoli per abbonati 2024/25 e 2023/24.

Fase 4 – Cambio posto

Il 29 luglio, presso il Fiorentina Point (via dei Sette Santi 28R), sarà possibile effettuare il cambio posto all’interno dello stesso settore, ma solo per chi ha già sottoscritto l’abbonamento 2025/26.

Fase 5 – Vendita libera finale

Dal 30 luglio ore 10:00 al 1° settembre ore 18:00, riparte la vendita libera con tutti i posti residui, non più soggetti a prelazioni.

Settori tornati disponibili

A partire da questa stagione, tornano acquistabili in abbonamento (in numero limitato) alcuni settori precedentemente esclusi per lavori:

Maratona Centrale (MAC)

Parterre Maratona Coperto (PMC3)

Parterre Maratona Scoperto (PM3)

Maratona Laterale (MAL02)

Gli abbonati 2023/24 di questi settori potranno richiedere informazioni sulla disponibilità del proprio vecchio posto entro l’8 luglio, scrivendo a: 📩 [email protected]

Prezzi invariati e sconti confermati

Buone notizie anche sul fronte economico: i prezzi restano invariati rispetto alla scorsa stagione. Confermate anche tutte le riduzioni speciali, con uno sconto ad hoc per gli abbonati storici:

Fedelissimo : sconto riservato a chi ha rinnovato ogni anno dal 2015/16 (escluse le stagioni 2020/21 e 2021/22), valido fino al 28 luglio.

Under 14 : nati dal 01/01/2012, con abbonamento legato a un maggiorenne.

Under 25 : nati dal 01/01/2001.

Over 70: nati fino al 31/12/1955.

Partite incluse e vantaggi per gli abbonati

L’abbonamento comprende 20 partite, ovvero tutte le gare casalinghe della Serie A Enilive 2025/26 più l’ottavo di Coppa Italia Frecciarossa in gara unica al Franchi.

Ogni abbonamento sarà cedibile per 5 partite (escluse quelle contro le “big” Juventus, Milan, Inter, Napoli e Roma) verso altri possessori di InViola Premium Card, con regole specifiche per le tariffe ridotte.

Dove acquistare o rinnovare l’abbonamento

Gli abbonamenti Fiorentina 2025/26 possono essere acquistati:

Online : su www.acffiorentina.com/abbonamenti-25-26

Fiorentina Point : via dei Sette Santi 28R (Firenze) | 📧 [email protected] | 055 571259

Bar Il Giglio al Viola Park : date comunicate sui canali ufficiali

Rete vendita Vivaticket

Ricordiamo che è necessaria una InViola Premium Card attiva, acquistabile o rinnovabile al costo di 20 euro (validità biennale).

Avviso per la stagione 2026/27

A causa dei lavori di ristrutturazione previsti, nella stagione 2026/27 la configurazione dei settori subirà modifiche. Gli abbonati 2025/26 manterranno il diritto di prelazione su tariffa e tempistiche, ma non sarà garantito il medesimo posto.