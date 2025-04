Cagliari-Fiorentina confermata di mercoledì

- Pubblicità -

Il recupero di Cagliari-Fiorentina, valida per la trentatreesima giornata del campionato di serie A si giocherà mercoledì 23 aprile alle 18,30. Tutto confermato nonostante i cinque giorni di lutto nazionale. La serie A si fermerà sabato 26, al pari di tutti gli altri campionati e di tutte le discipline sportive, nel giorno del funerale di Papa Francesco. Si giocherà tra domenica e lunedì. In attesa di una decisione definitiva pare dunque confermato anche l’impegno dei viola contro l’Empoli, al Franchi, domenica 27 aprile alle 15. Ma intanto c’è da giocare il match col Cagliari. I viola sono rimasti in Sardegna e si sono allenati al centro sportivo dei rossoblù ad Assemini. Una trasferta più lunga del previsto e, certamente, snervante.

Le probabili formazioni

David De Gea non è al massimo delle sue condizioni ma, con il rinvio della partita, ha avuto più tempo per recuperare. Ballottaggio, dunque, con Terracciano se lo spagnolo dovesse non farcela. Confermati, in difesa, Pongracic, Pablo Marì e Ranieri. Dodo esterno. Gosens in ballottaggio con Parisi a causa dell’edema osseo. A centrocampo giocheranno Mandragora, Cataldi e Fagioli. Davanti Moise Kean l’islandese Gudmundsson. Pronto però anche Beltran se Palladino avrà bisogno di un ricambio in attacco.

Davide Nicola dovrebbe schierare una difesa a quattro con Zappa, Mina, Luperto e Obert. A centrocampo Prati, Makoumbou e Adopo. In avanti favoriti Luvumbo e Piccoli con Viola a fare da raccordo tra centrocampo e attacco.