Daniele Pradé non è più il direttore sportivo della Fiorentina

- Pubblicità -

Alla vigilia della gara tra Fiorentina e Lecce è arrivata la separazione consensuale tra Daniele Pradé e la società viola. L’ex direttore sportivo, contestato da una parte della tifoseria, già in estate aveva pensato a un passo indietro e recentemente, vista la situazione difficile della squadra aveva affermato: “Pioli è intoccabile e se c’è qualcuno che deve dimettersi, questo sono io”.

Il comunicato ufficiale

Questo quanto apparso sul sito viola. “ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il direttore sportivo Daniele Pradè. La società, a partire dal presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il direttore generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità. ‘A Daniele – le parole del presidente e sua moglie Catherine – auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro’”.

- Pubblicità -

Gli scenari

Le dimissioni sono irrevocabili ed è arrivata dopo un’altra notte di contestazione con la città tappezzata di striscioni, tra cui: “Società, giocatori e allenatore: la pazienza è finita, il tempo stato per scadere”; “Questa città non può più tollerare. Squadra e società vi dovete svegliare”. I primi ad essere avvertiti, dopo il direttore generale Alessandro Ferrari sono stati l’allenatore Stefano Pioli ed i giocatori che erano riuniti al Viola Park per l’allenamento in vista della gara di domani contro il Lecce. Si rincorrono le voci su chi sarà chiamato a sostituirlo da Cristiano Giuntoli a Walter Sabatini. Nei prossimi giorni verrà fatta chiarezza.