Derby dell’Arno importante sia per la Fiorentina che per l’Empoli

Mentre l’andata della semifinale di andata di Conference League contro il Betis è alle porte la Fiorentina è alle prese con la rincorsa per l’Europa. È ancora tutto da decidere ma il derby dell’Arno non sarà facile dato che l’Empoli è alla disperata ricerca di punti per evitare la serie B. per la Fiorentina anche l’occasione per vendicare la sconfitta dello scorso dicembre in Coppa Italia, quando l’Empoli riuscì a passare il turno qualificandosi ai quarti dopo i calci di rigore (eliminando successivamente ai tiri dal dischetto anche la Juventus). Ma adesso all’Empoli interessa solo mantenere la massima serie.

Le probabili formazioni

Mancherà Kean ancora a Parigi per problemi familiari e Dodo che è stato colpito da un attacco di appendicite. In attacco dunque giocherà Beltran accanto a Gudmundsson, sulla fascia destra verrà invece impiegato Folorunsho, con Gosens sul versante opposto. Palladino però potrebbe anche camiare tutto e decidere per l’impiego di Parisi oppure di Comuzzo allineato ad una retroguardia davanti a De Gea, che passerebbe così a quattro, invece del consueto terzetto formato da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri. A centrocampo Mandragora e Cataldi confermati. In ballottaggio Fagioli e Adli, con Richardson e Ndour come alternative.

Il tecnico dell’Empoli D’Aversa dovrà verificare le condizioni di Ismajli: il suo forfait lancerebbe dal primo minuto Goglichidze, Marianucci e Viti in difesa davanti a Vasquez. Sulle fasce Gyasi a destra e Pezzella a sinistra vista la squalifica di Cacace. Al centro Grassi e Anjorin. Davanti Colombo, Fazzini ed Esposito.