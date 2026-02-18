mercoledì, 18 Febbraio 2026
CERCA
- Pubblicità -
HomeFiorentinaEsame di polacco per la...
Fiorentina

Esame di polacco per la Fiorentina

Nell’andata dei playoff di Conference League i viola, in trasferta a Bialystok, giocano contro il Jagiellonia

di Simone Spadaro

-

- Pubblicità -

In una situazione non facile per la Fiorentina, a caccia di punti per salvarsi in campionato, arriva il playoff di Conference League. Si gioca giovedì 19 alle 21 a Bialystok contro il Jagiellonia. Il ritorno, a Firenze, sarà giovedì 26 febbraio alle 18,45. Vanoli dovrà fare a meno del portiere De Gea e dell’esterno offensivo Solomon. De Gea è out per una sublussazione del terzo dito della mano sinistra. Solomon, invece, è indisponibile per sindrome influenzale. Assente anche Gudmundsson.

Le probabili formazioni

In casa viola la priorità è il campionato ed infatti Vanoli schiererà molti giocatori che, fino ad esso, hanno collezionato, poco minutaggio. In porta il favorito è Lezzerini. Non fanno parte dei convocati neppure Dodò e Kean per scelta tecnica. Molti gli aggregati della Primavera. In difesa giocheranno Fortini e Gosens sulle fasce e la coppia Comuzzo-Ranieri al centro con Pongracic in panchina. A centrocampo non ci sarà Brescianini, fuori dalla lista Uefa. Spazio quindi a Fabbian sulla trequarti, con Fagioli a riposo. Fazzini e Harrison ai lati, con Piccoli come prima punta.

- Pubblicità -

I polacchi del Jagiellonia sono in un ottimo momento, visto che occupano la prima posizione del campionato. La squadra di Siemenec appare ostica. Mancheranno l’attaccante Pululu e il capitano Romanczuk. Al ritorno ci saranno entrambi, dato che la squalifica del congolese è stata ridotta ad una sola giornata.

- Pubblicità -

Ti potrebbe interessare

- Pubblicità -
- Pubblicità -
spot_img

Ultime notizie

- Pubblicità -
- Pubblicità -
- Pubblicità -

Notizie, cronaca, politica, cultura, tempo libero, eventi: raccontiamo Firenze ogni giorno, da quindici anni. Storie, curiosità, tradizioni e personaggi della città. Le news del giorno, gli appuntamenti da non perdere, le voci dei protagonisti. Per restare sempre aggiornati gratuitamente.

Contatti Redazione

Telefono 055 6587611
Email [email protected]

Direttore

Ludovica V. Zarrilli

Editore

Tabloid società cooperativa
Firenze, Via Giovanni dalle Bande Nere, 24

Pubblicità

Telefono 055 6587611
Email [email protected]

Seguici

Il Reporter Iscrizione registro stampa del Tribunale di Firenze N° 5579 del 17/05/2007

© Il Reporter | Tabloid società cooperativa | Riproduzione riservata | Iscr. ROC N. 32478 | P.Iva 05554070481