Esame di polacco per la Fiorentina

In una situazione non facile per la Fiorentina, a caccia di punti per salvarsi in campionato, arriva il playoff di Conference League. Si gioca giovedì 19 alle 21 a Bialystok contro il Jagiellonia. Il ritorno, a Firenze, sarà giovedì 26 febbraio alle 18,45. Vanoli dovrà fare a meno del portiere De Gea e dell’esterno offensivo Solomon. De Gea è out per una sublussazione del terzo dito della mano sinistra. Solomon, invece, è indisponibile per sindrome influenzale. Assente anche Gudmundsson.

Le probabili formazioni

In casa viola la priorità è il campionato ed infatti Vanoli schiererà molti giocatori che, fino ad esso, hanno collezionato, poco minutaggio. In porta il favorito è Lezzerini. Non fanno parte dei convocati neppure Dodò e Kean per scelta tecnica. Molti gli aggregati della Primavera. In difesa giocheranno Fortini e Gosens sulle fasce e la coppia Comuzzo-Ranieri al centro con Pongracic in panchina. A centrocampo non ci sarà Brescianini, fuori dalla lista Uefa. Spazio quindi a Fabbian sulla trequarti, con Fagioli a riposo. Fazzini e Harrison ai lati, con Piccoli come prima punta.

I polacchi del Jagiellonia sono in un ottimo momento, visto che occupano la prima posizione del campionato. La squadra di Siemenec appare ostica. Mancheranno l’attaccante Pululu e il capitano Romanczuk. Al ritorno ci saranno entrambi, dato che la squalifica del congolese è stata ridotta ad una sola giornata.