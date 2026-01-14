Fabio Paratici è il nuovo Direttore sportivo della Fiorentina

- Pubblicità -

La fiorentina ha ufficializzato l’arrivo del nuovo direttore sportivo. Questo il comunicato ufficiale: “ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina”.

Mercato

Dopo gli acquisti ufficiali di Solomon e Brescianini la Fiorentina ha concluso la trattativa per Jack Harrison. Esterno offensivo, classe ‘96 è in arrivo dal Leeds. Il giocatore, mancino ma abile con entrambi i piedi, è già in viaggio verso Firenze per firmare: rinforzo prezioso per Vanoli, Harrison cerca riscatto in Serie A dopo una prima parte di stagione ai margini dove ha collezionato appena 443 minuti in 13 presenze.