giovedì, 15 Gennaio 2026
Fiorentina

Fabio Paratici è il nuovo Direttore sportivo della Fiorentina

Già al lavoro per il mercato invernale, l’ex dirigente di Juventus e Torino sarà a Firenze ai primi di febbraio

di Simone Spadaro

-

La fiorentina ha ufficializzato l’arrivo del nuovo direttore sportivo. Questo il comunicato ufficiale: “ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina”.

Mercato

Dopo gli acquisti ufficiali di Solomon e Brescianini la Fiorentina ha concluso la trattativa per Jack Harrison. Esterno offensivo, classe ‘96 è in arrivo dal Leeds. Il giocatore, mancino ma abile con entrambi i piedi, è già in viaggio verso Firenze per firmare: rinforzo prezioso per Vanoli, Harrison cerca riscatto in Serie A dopo una prima parte di stagione ai margini dove ha collezionato appena 443 minuti in 13 presenze.

