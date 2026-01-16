Fiorentina a Bologna contro l’ex tecnico Vincenzo Italiano

- Pubblicità -

Derby dell’Appennino domenica 18 gennaio (alle 15) con la fiorentina impegnata al Dall’Ara contro il Bologna dell’ex tecnico Vincenzo Italiano. Partita non semplice per gli uomini di Paolo Vanoli sempre alla ricerca di punti per risalire la classifica della serie A.

Le probabili formazioni

Vanoli dovrebbe confermare la squadra che domenica scorsa ha quasi battuto il Milan. Difesa a quattro con Dodo, Comuzzo, Pongracic e Gosens. In mezzo al campo l’unico dubbio è se far partire titolare Brescianini invece che Ndour. Confermati Mandragora e Fagioli. Davanti Kean con Gudmundsson e Parisi, panchina per Piccoli. Dzeko non è ancora certo di recuperare per la partita.

Nel Bologna Skorupski può tornare titolare. Difesa con Vitik-Heggem per l’infortunato Lucumí, con Zortea a duello con Holm. Freuler e Pobega confermati. Gioca Orsolini. A sinistra sfida a tre fra Cambiaghi, Rowe e Dominguez. Fabbian titolare. Castro avanti su Dallinga in attacco.

L’arrivo di Jack Harrison

L’esterno inglese è il terzo acquisto di gennaio dopo Solomon e Brescianini. Jack Harrison è arrivato a Firenze con un volo privato, pronto per iniziare una nuova avventura con la Fiorentina. Harrison, classe ‘96, approda dal Leeds in prestito con diritto di riscatto fissato intorno a 7 milioni di euro.

Conference League

Saranno i polacchi dello Jagellionia di Bialystok gli avversari della Fiorentina ai play off di Conference League. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa. La partita d’andata, il 19 febbraio, si giocherà in trasferta, il ritorno, giovedì 26 febbraio, a Firenze. Chi vince questo play off accede agli ottavi di finale della competizione continentale.