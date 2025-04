Fiorentina a Siviglia per l’andata delle semifinali di Conference League

- Pubblicità -

Si gioca nel giorno della Festa dei lavoratori l’andata della semifinale di Conference League. I Viola giocano (alle 21) allo stadio Benito Villamarin di Siviglia. Inutile sottolineare che si tratta di una delle gare più importanti della stagione per la Fiorentina. Il ritorno, allo stadio Artemio Franchi si giocherà giovedì prossimo, 8 maggio. In palio la finale che, con ogni probabilità, sarà giocata contro il Chelsea favoritissimo nell’altra semifinale contro gli svedesi del Djurgården.

Le probabili formazioni

La sfida col Betis, avversaria assolutamente da non sottovalutare, arriva in mezzo alla partita in trasferta contro la Roma, in corsa per un posto in Europa. Il dubbio principale per Raffaele Palladino è costituito dall’utilizzo di Kean, tornato a disposizione del tecnico ma non è sicuro il suo impiego dal primo minuto. Possibile, dunque, il tandem offensivo formato da Gudmundsson e Beltran. Sulle fasce si va verso la conferma di Folorunsho e Gosens. A centrocampo Fagioli è favorito su Adli per affiancare Mandragora e Cataldi. In difesa non sembra esserci spazio per le sorprese: davanti a De Gea tra i pali si posizioneranno Pongracic, Ranieri e Comuzzo: Pablo Marí non è infatti ricompreso nell’elenco dei convocabili per le competizioni continentali.

L’allenatore della formazione spagnola ricorrerà alla consueta difesa a quattro davanti a Vieites: Natan e Bartra centrali. Per i lateriali si contenderanno i due posti Sabaly, Ruibal e Héctor Bellerín a destra e Ricardo Rodriguez e Perraud a sinistra. In mediana giocheranno Cardoso e Fornals, sulla trequarti Isco in posizione centrale con Antony e Jesus Rodriguez ai fianchi mentre come prima punta verrà impiegato l’esperto Bakambu.