Fiorentina a un passo dalla serie B

La Fiorentina perde malamente lo scontro salvezza col Verona. Una doppietta di Orban (il secondo gol al 97’) e la curva neanche aspetta i giocatori come accade sempre a fine partita. Solo il coro “Fate ridere” che umilia i giocatori viola che si sono presentati con una maglia arancione mentre il Verona è sceso in campo con la divisa grigia. Una sorta di Pistoiese-Alessandria. Con soli 6 punti in 15 partite e nessuna vittoria c’è ormai la consapevolezza che difficilmente la Fiorentina riuscirà ad evitare la serie B. Paolo Vanoli non è riuscito ad imprimere una svolta. Non è riuscito a dare forza e organizzazione ad una squadra allo sbando. E in tanti evocano un nuovo cambio in panchina dato che Vanoli sta facendo giocare la Viola esattamente come la faceva giocare Pioli. Tra il primo ed il secondo allenatore nessuna differenza. Vanoli non è riuscito a farsi sentire ed a scegliere altri giocatori e non ha cambiato il modulo. E che sia Pioli che Vanoli non si siano resi conto che il 3-5-2 non è adatto per questi giocatori è grave. Contro il Verona Vanoli sceglie Comuzzo in difesa invece che Pablo Marì. Ripresenta Fagioli a centrocampo, sceglie Kean e Gudmundsson in attacco. Paolo Zanetti sceglie, invece, di far giocare Mosquera con Giovane ma proprio quest’ultimo si infortuna al 35’ del primo tempo. Entra Orban che sarà decisivo.

La partita

È il Verona a colpire subito una traversa, dopo 5 minuti, con Bernede. La risposta della Fiorentina arriva al 18’ con Kean che spara alto. Al 28’ Fagioli lancia Kean, supera Unai Nunez ma Montipò si salva spedendo la sfera in angolo. Al 42’ contropiede scaligero con Orban che salta Ranieri infila De Gea non certo incolpevole. È il vantaggio del Verona col quale si va al riposo.

Nel secondo tempo i viola si riversano nella metà campo avversaria. Al 49’ Ranieri si trova davanti alla porta avversaria ma spara alto di testa. Sarr, appena entrato, serve Orban che, di testa, fallisce la rete. Poi è Kean a sbagliare su lancio di Fagioli calciando fuori. Al 73’ è ancora Fagioli ad innescare Kean. Il tiro viene respinto da Montipò ma il pallone sbatte su Unai Nunez e finisce dentro: è l’1-1. Il Verona cerca di uscire dall’assedio viola con Gagliardini ma il tiro viene ribattuto da De Gea. Proprio nel recupero arriva il colpo del Verona. Valentini serve Bernede, il pallone pare uscire sul fondo ma per l’arbitro Colombo e gli addetti al Var la sfera era ancora giocabile, passaggio ad Orban che raddoppia. Il Verona sale a 12 punti, i viola sono sempre ultimi a quota 6 e vicino all’inferno.

Servizio fotografico Tiziano Pucci 1 di 16

Silenzio stampa

Paolo Vanoli non ha rilasciato dichiarazioni a fine gara. Si è solo deciso per il silenzio stampa e per un ritiro al Viola Park mentre la dirigenza riflette per capire se è utile continuare con Paolo Vanoli in panchina. L’allenatore ha fatto peggio di Pioli. Allo stadio Franchi si è visto Ballardini che ha confermato che aspetta una chiamata in serie A. Un altro nome che circola è quello di Beppe Iachini. La situazione è drammatica. Nessuna squadra si è mai salvata avendo 8 punti di distacco dalla quartultima dopo 15 giornate. Un dato che preoccupa i tifosi viola.