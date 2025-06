Fiorentina, decisi gli orari delle prime tre partite di campionato

- Pubblicità -

Mentre sta continuando il mercato in entrata: dopo Dzeko sembra ormai fatta anche per Fazzini, in arrivo dall’Empoli e destinato a rinforzare la linea mediana di centrocampo, la Lega di Serie a ha reso noto anticipi e posticipi dei primi tre turni della serie A. La Fiorentina giocherà prima anche la doppia sfida di Conference League contro un’avversaria ancora da individuare.

Il calendario viola

La prima partita ufficiale della stagione sarà il 21 agosto con la partita di andata dei playoff di Conference League contro un’avversaria ancora da decidere. Il 28 si giocherà il ritorno. La gara in casa si svolgerà, comunque, fuori Firenze a causa dell’indisponibilità dello stadio Artemio Franchi. Probabile vedere i viola al Mapei Stadium di Reggio Emilia. In mezzo al confronto europeo ci sarà il debutto in campionato, a Cagliari, domenica 24 agosto alle 18,30. Sempre in trasferta anche la seconda giornata, domenica 31 agosto, ancora alle 18,30. Il debutto al Franchi dopo la sosta per la Nazionale, sabato 13 settembre alle 20,45 contro i campioni d’Italia del Napoli. Ancora in casa la sfida successiva contro i Como. Il derby col Pisa verrà giocato alla quinta giornata all’Arena Garibaldi. Il ritorno si giocherà il 22 febbraio. La Fiorentina affronterà in casa la Juventus il 23 novembre e l’Inter il 22 marzo. Chiusura il 24 maggio con Fiorentina-Atalanta.