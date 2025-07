Fiorentina, Pioli si presenta: “Obiettivo Champions”

- Pubblicità -

Primo incontro, ad inizio ritiro per Stefano Pioli che ha firmato un contratto fino al 2028 con la squadra viola. Prima da giocatore, poi da allenatore, per Pioli questa è la terza esperienza con la Fiorentina. Campione d’Italia con il Milan nel 2022 il tecnico parmense è motivato e desideroso di far bene.

La scelta di tornare a Firenze

“So che qui ci sono tante aspettative ma ho già ottime sensazioni perché ho trovato tanto spessore umano, oltre che ad un centro sportivo tra i più belli che abbia mai visto. Mi sento pronto per fare un grandissimo lavoro. Firenze – ha aggiunto l’allenatore – la sento dentro e alla prima chiamata ho sentito una sensazione particolare. A questa piazza sono legatissimo e sapevo che era la cosa giusta da fare. Vivo molto delle mie emozioni e non ho avuto dubbi sulla scelta. Io voglio più giocatori possibili di qualità, poi chiaro che non basta, ma nella mia testa c’è quella di mettere una squadra con giocatori di qualità, che abbiamo. Dopo le amichevoli in Inghilterra avrò le idee più chiare. I giocatori li ho visti ma vanno conosciuti a livello personale. Poi è importante dare uno stile di gioco, ai ragazzi ho promesso che avremo uno stile chiaro. Non so ancora cosa manca ma ho già visto ragazzi bravi. L’obiettivo è alzare il livello e puntare al massimo”.

Pioli sui giocatori

“Con Moise Kean ho parlato in questo periodo ma non so se ho inciso sulla scelta di restare. Lui è molto grato a Firenze. In questi giorni l’ho visto sereno e voglioso di lavorare. È un giocatore molto forte. Non saremo sempre gli stessi ma l’idea di far giocare tutti insieme Kean con Dzeko e più Gudmundsson trequartista c’è. Poi molto dipenderà dalla loro capacità di collaborare. Ripeto, più giocatori di qualità abbiamo e più abbiamo possibilità di vincere. Quando ero al Milan – racconta Pioli – e non c’era ancora la possibilità che Zlatan rimanesse io chiesi proprio Dzeko. È un giocatore di grande valore e che alza il livello della squadra”. Gud è un giocatore di qualità, di grande intelligenza e che ama determinare. Lui è uno che dà tante soluzioni in attacco e conto molto su di lui. Fazzini ha caratteristiche simili. L’importante è avere giocatori di qualità, di gamba e che siano imprevedibili. Secondo me l’imprevedibilità è la base per battere gli avversari”.

L’impegno europeo in Conference League

“È impegnativa ma è una competizione alla quale teniamo tanto. La preparazione sarà orientata nel cominciare bene il preliminare e una volta passati quelli penso che la Fiorentina debba avere le ambizioni per arrivare fino in fondo, questo lo dico nel modo più assoluto. I preliminari saranno complicati, ed è per questo che dobbiamo allenarci con serenità e forza per farci trovare pronti per l’inizio della stagione”.

Il messaggio per Conte e Allegri

“In questo campionato non ci sarà Pioli contro Allegri o contro Conte, ma sarà Fiorentina contro Napoli o contro Milan. Noi dobbiamo avere il fuoco dentro. Potevo restare dov’ero ed essere tra i 10 allenatori più pagati al mondo. Se la Fiorentina è top dobbiamo dimostrarlo. Allegri non ci ha messo tra le candidate della Champions: l’ho già scritto sulla lavagna…”.

Sugli obiettivi

“È sempre più difficile puntare a più obiettivi. Andare fino in fondo alle coppe e in campionato è durissima. Il livello si sta assottigliando. Ci sono 8/9/10 squadre che possono lottare: l’anno scorso Lazio e Milan sono rimasti fuori dalle coppe, con cinque punti in più la Fiorentina andava in Champions e con 5 in meno arrivava nona. Questo ci deve far capire che il gap sia colmabile, lo spazio c’è ma è uno spazio molto piccolo, di 2 o 3 punti. I dettagli faranno la differenza, giocare anche con l’1% in più farà la differenza”.