Fiorentina, sorteggio benevolo in Conference League

La squadra che affronterà la Fiorentina nel play off di Conference League il 21 ed il 28 agosto uscirà dalla doppia sfida del terzo turno preliminare e che vedrà di fronte gli ucraini del Polissya contro gli ungheresi del Paksi. Questo ha decretato l’urna di Nyon.

Avversarie abbordabili

Entrambe le squadre non appaiono particolarmente forti. Sia gli ucraini del Polissya che gli ungheresi del Paksi sono alla portata della squadra di Stefano Pioli. Le due formazioni si affronteranno nel turno preliminare con andata in programma giovedì 7 agosto in Ucraina e ritorno una settimana dopo in Ungheria. La vincente sfiderà i viola nel doppio confronto in programma il 21 agosto in casa di Polissya-Paksi e il 28 agosto al Mapei Stadium di Reggio Emilia, stadio scelto per indisponibilità dell’Artemio Franchi. La formazione ucraina ha scelto di disputare le proprie gare interne a Presov in Slovacchia.

Il Polyssa ha chiuso il proprio campionato al quarto posto mentre il Paksi ha chiuso il proprio campionato al secondo posto e sono entrambe reduci da un’ottima stagione. Prima di affrontare il Polyssa il Paksi ha avuto la meglio sul Maribor, in precedenza però aveva perso il primo turno preliminare di Europa League contro il Cluj.

Sohm è al Viola Park

Intanto Simon Sohm è arrivato al Viola Park per visitare le strutture e incontrare la dirigenza. Il giocatore effettuerà a breve le visite mediche, prima della firma sul contratto che lo legherà ai viola fino a giugno del 2030. Sohm arriva dal Parma per 15 milioni di euro più uno di bonus e il 5% sulla plusvalenza su una eventuale futura rivendita. Dopo la firma volerà in Inghilterra dove si aggregherà al gruppo in vista di un possibile esordio contro il Manchester United nell’ultima amichevole del ritiro inglese.